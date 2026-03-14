В Киеве ввели экстренные отключения света из-за ночной атаки РФ
В Киеве 14 марта ввели экстренные отключения света. Кроме того, на некоторых участках временно приостановил движение электротранспорта.
Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили в ДТЭК.
Экстренные отключения света в Киеве 14 марта
"По приказу НЭК Укрэнерго введены экстренные отключения электроэнергии. Графики отключений при этом не действуют. Пожалуйста, разумно потребляйте электроэнергию, если она у вас сейчас есть, чтобы помочь стабилизировать систему", — заявили в ДТЭК.
В то же время в КГГА рассказали, что из-за ночного вражеского обстрела на некоторых участках Киева временно приостановил движение электротранспорта. Причиной этого является отключение напряжения на отдельных участках сети.
Известно, что ограничения действуют на Голосеевском проспекте, Лыбедской и Демеевской площадях, Теремках, Печерске, возле Троллейбусного депо № 1.
Для перевозки пассажиров, организовано временные автобусные маршруты:
- № 45ТР — ст. м. "Выставочный центр" — ст. м. "Васильковская";
- № 38ТР — ст. м. "Выдубичи" — Музей истории Украины во Второй мировой войне;
- № 43К — Кибцентр — Лыбедская площадь.
Кроме того, задерживается движение троллейбусов №№ 22К, 27, 30, 42 и трамваев №№ 14, 15 на улицах Дегтяревской, Александра Довженко и Елены Телиги из-за отсутствия напряжения контактной сети.
Обстрелы Киева и области 14 марта
Этой ночью враг совершил очередную атаку на украинские города. Так, в Киеве во время воздушной тревоги раздавались взрывы. Столицу обстреливали дронами, работала противовоздушная оборона.
Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по Киевской области. В Броварах погибли два человека, а еще четверо получили ранения. Получили повреждения здание общежития, производства и складские помещения
