Киев за пять лет не использовал 70 млн евро на очистные сооружения: эксперт
Средства, выделенные Францией на модернизацию водоочистной инфраструктуры Киева, до сих пор не использованы. Речь идет о кредите в размере 70 млн евро, который Украина получила ещё в 2021 году. За это время модернизация объектов так и не началась.
Об этом заявил эксперт по международным отношениям, кандидат политических наук Богдан Ференс во время пресс-конференции, приуроченной к Международному дню реки Днепр, на тему "Ревет и стонет Днепр широкий: как уберечь главную реку Украины?", передают Новини.LIVE.
Франция выделила Киеву 70 млн евро на модернизацию, но работы так и не начались
По словам Ференса, еще в 2019 году городские власти сообщали, что "Киевводоканал" готовит финансирование для модернизации очистных сооружений. Однако реализовать эти планы не удалось.
В 2021 году Украина ратифицировала соглашение с Францией, которое предусматривало выделение 70 млн евро кредитных средств на обновление инфраструктуры Деснянской водопроводной станции. Речь идет о модернизации систем очистки осадка, который образуется после очистки воды перед её подачей потребителям.
"В 2021 году произошло очень важное событие — ратификация соглашения между Украиной и Францией на 70 миллионов евро, которое в первую очередь касалось модернизации Деснянской водопроводной станции", — отметил Ференс.
Он подчеркнул, что эта инфраструктура не обновлялась еще с 1960-х годов. По его словам, фотографии, которые ранее публиковал сам «Киевводоканал", свидетельствуют о неудовлетворительном состоянии резервуаров и систем очистки.
"2026 год. Прошло пять лет. Сделано ли что-нибудь с теми 70 миллионами кредитных средств, которые должны были быть выделены на модернизацию? Ничего", — заявил эксперт.
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