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Главная Киев Киевсовет приступил к обновлению метро: Витренко прогнозирует рост тарифа

Киевсовет приступил к обновлению метро: Витренко прогнозирует рост тарифа

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 18:21
Витренко: после получения кредита на вагоны метро проезд в Киеве может подорожать
Депутат Андрей Витренко. Фото: кадр из видео

В четверг, 18 июня, Киевсовет поддержал решение о привлечении кредита в размере 150 млн евро для закупки 50 новых вагонов метро. В партии "Слуга народа" выступили против такого шага, заявив, что в будущем он может привести к новому повышению стоимости проезда в метрополитене. Также во время заседания депутаты поддержали План устойчивости столицы и объявили о поиске дополнительных средств для Сил обороны.

Об этом заявил депутат Киевсовета от "Слуги народа" Андрей Витренко журналистке Новини.LIVE Диане Шлыковой.

Витренко: после кредита на вагоны метро проезд в Киеве может подорожать

По словам Витренко, его фракция голосовала против привлечения кредита, поскольку считает такое решение преждевременным. По его мнению, после передачи вагонов на баланс киевского метрополитена расходы на их амортизацию могут быть заложены в тариф.

"Я на 100% уверен, что следующим шагом после 30 гривен станет включение этой модернизации в тариф на киевский метрополитен, и проезд может еще подорожать, особенно в метро", — заявил депутат.

Витренко также выразил обеспокоенность возможностью монополизации рынка производства вагонов. Он считает, что если закупки будут осуществляться только у одного производителя, это приведет к росту стоимости как самих вагонов, так и их дальнейшего обслуживания.

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"Сейчас очень важно, чтобы те, кто получает средства на изготовление вагонов для города Киева, не стали монополистами", — подчеркнул он.

Кроме того, депутат сообщил, что Киевсовет поддержал План устойчивости города с поправками, которые, по его словам, сохранили ответственность городских властей за его реализацию. Также, по словам Витренко, депутаты договорились в ходе следующего перераспределения бюджета найти дополнительные средства для украинских военных.

"Мы будем настаивать на том, чтобы это произошло не позднее июля", — добавил депутат.

Как сообщали Новини.LIVE, Киев может закупить троллейбусы из Ирана. Витренко подчеркнул, что "Шахеды", которыми РФ атакует Украину, также иранского производства. Поэтому он призвал проверить достоверность такой информации.

Также Новини.LIVE писали, что премьер-министр Свириденко раскритиковала подготовку Киева к зиме. Она отметила, что столица отстает. В то же время, по её словам, Киев имеет самый большой среди городов Украины бюджет и достаточные ресурсы, что позволяет ему обеспечить надлежащую подготовку.

КГГА метрополитен Андрей Витренко
Иванна Чайка - редактор политических новостей
Автор:
Иванна Чайка
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