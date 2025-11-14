Обстрел Киева 14 ноября — женщина ждет спасения родных

Последствия удара по Киеву. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российские войска в ночь на 14 ноября ударили по жилому дому в Киеве. На месте проходит поисково-спасательная операция, люди ждут спасения своих родных.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет с места происшествия.

В Киеве разбирают завалы после обстрелов

В Киеве женщина ждет спасения своей дочери и зятя. По предварительной информации, они находятся под завалами в Деснянском районе.

Сейчас киевлянка находится в тяжелом состоянии из-за стресса. Психологи ГСЧС оказывают ей помощь.

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что в Деснянском районе есть масштабные разрушения. Так, зафиксированы повреждения с 5 по 9 этажи жилого дома.

Известно о шести погибших и еще 35 раненых людей в столице. На месте продолжают работать спасатели.

Напомним, в Киеве шахед "прошил" многоэтажку во время атаки. Деснянский район получил больше всего повреждений.

Кроме того, россияне повредили здание посольства Азербайджана в столице. Владимир Зеленский поговорил об этом с Ильхамом Алиевым.