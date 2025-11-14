Обстрел Киева 14 ноября — женщина ждет спасения родных

Дочь и зять под завалами — в Киеве женщина ждет спасения родных
Российские войска в ночь на 14 ноября ударили по жилому дому в Киеве. На месте проходит поисково-спасательная операция, люди ждут спасения своих родных.
Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет с места происшествия.
В Киеве разбирают завалы после обстрелов
В Киеве женщина ждет спасения своей дочери и зятя. По предварительной информации, они находятся под завалами в Деснянском районе.
Сейчас киевлянка находится в тяжелом состоянии из-за стресса. Психологи ГСЧС оказывают ей помощь.
Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что в Деснянском районе есть масштабные разрушения. Так, зафиксированы повреждения с 5 по 9 этажи жилого дома.
Известно о шести погибших и еще 35 раненых людей в столице. На месте продолжают работать спасатели.
Напомним, в Киеве шахед "прошил" многоэтажку во время атаки. Деснянский район получил больше всего повреждений.
Кроме того, россияне повредили здание посольства Азербайджана в столице. Владимир Зеленский поговорил об этом с Ильхамом Алиевым.
