Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Дочь и зять под завалами — в Киеве женщина ждет спасения родных

Дочь и зять под завалами — в Киеве женщина ждет спасения родных

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 14:37
обновлено: 15:06
Обстрел Киева 14 ноября — женщина ждет спасения родных
Последствия удара по Киеву. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Российские войска в ночь на 14 ноября ударили по жилому дому в Киеве. На месте проходит поисково-спасательная операция, люди ждут спасения своих родных.

Об этом сообщает корреспондент Новини.LIVE Дмитрий Шеремет с места происшествия.

Реклама
Читайте также:

В Киеве разбирают завалы после обстрелов

В Киеве женщина ждет спасения своей дочери и зятя. По предварительной информации, они находятся под завалами в Деснянском районе.

Сейчас киевлянка находится в тяжелом состоянии из-за стресса. Психологи ГСЧС оказывают ей помощь.

Ранее глава КГВА Тимур Ткаченко рассказал, что в Деснянском районе есть масштабные разрушения. Так, зафиксированы повреждения с 5 по 9 этажи жилого дома.

Известно о шести погибших и еще 35 раненых людей в столице. На месте продолжают работать спасатели.

Напомним, в Киеве шахед "прошил" многоэтажку во время атаки. Деснянский район получил больше всего повреждений.

Кроме того, россияне повредили здание посольства Азербайджана в столице. Владимир Зеленский поговорил об этом с Ильхамом Алиевым.

Киев обстрелы ракеты дроны война в Украине завалы
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации