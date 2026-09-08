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Главная Киев Последствия атаки на столицу: уничтожен VARUS, образовалась воронка

Последствия атаки на столицу: уничтожен VARUS, образовалась воронка

Ua ru
8 сентября 2026 14:12
Последствия атаки на Киев: уничтожен VARUS, образовалась воронка
VARUS уничтожен. Фото: РБК-Украина

В ночь на 8 сентября Россия нанесла многочисленные удары по столице. В Соломенском районе Киева в результате атаки был уничтожен супермаркет VARUS. Часть здания полностью разрушена, рядом с магазином образовалась большая воронка, территория засыпана обломками.

Об этом сообщает РБК-Украина, передает Новини.LIVE.

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В Соломенском районе уничтожен супермаркет VARUS

Россия систематически наносит удары по столице Украины, в ночь на 8 сентября началась массированная атака. Известно, что именно Соломенский район понес одни из самых значительных разрушений в результате ночной атаки на столицу.

Значительные повреждения получили гражданские объекты. Среди них — супермаркет VARUS. В результате обстрела часть здания магазина фактически разрушена. На территории вокруг супермаркета разбросаны обломки конструкций и стекла.

Рядом со зданием образовалась огромная воронка, что свидетельствует о значительной силе взрыва. На данный момент представители компании VARUS публично не комментировали информацию о повреждении и разрушении супермаркета.

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Разрушенный VARUS. Фото: РБК-Украина

Мы писали, что журналистка Новини.LIVE Диана Шликова вела репортаж с места трагических событий в Соломенском районе. Жители, проживающие неподалеку от места попаданий, рассказывают, что услышали три взрыва один за другим. Люди до сих пор не могут оправиться от пережитого, находятся в шоковом состоянии и со страхом ждут возможных новых ударов.

Новини.LIVE сообщали, что в результате массированной российской атаки, начавшейся в Киеве ночью 8 сентября, погибли три человека. Мэр столицы Виталий Кличко выразил соболезнования семьям и близким погибших.

Киев продукты война в Украине атака ракетный удар супермаркет
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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