Киевляне возле магазинов, поврежденных в результате российского нападения. Фото: Новини.LIVE

Утром 19 октября после ночного массированного обстрела со стороны РФ на станции метро "Черниговская" в Киеве затруднилось движение: на прилегающих дорогах образовались пробки, а пассажиры вынуждены менять привычные маршруты. Журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко побывала возле станции и пообщалась с жителями столицы о том, как они добираются до работы и других мест после повреждения метрополитена.

Об этом Анастасия Жиденко рассказала в эфире День.LIVE.

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Что происходит возле станции метро "Черниговская"

По словам журналистки, последствия ночного обстрела зафиксировали как минимум в трех районах столицы. На станции метро "Черниговская" работают специалисты, которые восстанавливают поврежденные пути и сети метрополитена.

В результате атаки пострадал и расположенный рядом бизнес. Разрушениям подверглись магазин одежды, аптека и магазин EVA. На месте также находились киевляне, которые осматривали повреждения и самостоятельно фиксировали последствия обстрела.

Что рассказывают киевляне о транспорте

Жительницы Киева Лариса и Вера рассказали о трудностях с передвижением по городу.

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"Буду ходить пешком теперь. Что поделать?", — сказала одна из женщин.

Они обратили внимание на переполненность автобусов и стоимость поездок.

"А в него сначала влезть? Я уже пыталась. В 18-й влезть нельзя. Так тебя занесли и вынесли. Почему бы не пустить сейчас 33-й автобус по маршруту этого 55-го? Люди платят 25 гривен. Мне же туда и обратно 50 гривен, я пенсионерка", — рассказывают жительницы.

Жительница Левого берега Юлия отметила, что добраться до нужного места пешком для неё не проблема.

"Я живу в жилом массиве, в лесном массиве. Пешком прошли через парк Киото", — рассказала киевлянка.

Она добавила, что закрытие станции создает неудобства для тех, кто работает или живет на правом берегу столицы.

"Лично для меня это так, но это очень неудобно для людей, которые работают или живут на правом берегу", — сказала Юлия.

Житель Левого берега Сергей также рассказал о своем опыте передвижения по городу после ограничения работы метро.

"Очень плохо добираться, потому что из Дарницы я шел пешком, а мне нужно на Лесную. Это еще минут 30–40 до работы", — пояснил он.

По словам мужчины, иногда дойти пешком до нужного места проще, чем ждать автобусы.

"Пешком мне удобнее, чем ждать М1, М2 и всех остальных", — отметил Сергей.

Несмотря на трудности, он надеется на скорейшее возобновление работы метро.

"Я надеюсь, что это произойдет очень скоро. Я молюсь об этом", — сказал киевлянин.

Что известно об ограничениях движения метро в Киеве

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что утром движение поездов на красной ветке киевского метрополитена планировали организовать по расписанию между станциями "Академгородок" и "Дарница". В то же время станции "Черниговская" и "Лесная" временно закрыли для входа и выхода.

Также Новини.LIVE писали, что соучредитель общественной организации "Пассажиры Киева" Александр Гречко оценил транспортную ситуацию в столице после повреждения станции метро "Черниговская". По его словам, несколько дополнительных автобусов не смогут полностью решить проблему с перевозкой пассажиров.