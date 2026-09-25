Обстрел Киева 25 сентября — дроны попали в жилые дома, есть пострадавшие

Спасатель. Иллюстративное фото: скриншот

В ночь на 25 сентября россияне вновь атаковали Киев ударными дронами. В результате атаки последствия зафиксированы как минимум в двух районах столицы, а также известно о пострадавшем.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт Киевской городской военной администрации.

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Первые последствия обстрела Киева 25 сентября

Отметим, что по данным Воздушных сил ВСУ, россияне этой ночью несколько раз пытались атаковать столицу. Уже под утро в КГВА в своем Telegram рассказали о первых последствиях.

"В Подольском районе повреждено нежилое здание. В Соломенском районе обломки упали на 25-этажный жилой дом. Также стало известно об одном пострадавшем. Ему оказывается необходимая помощь", — говорится в сообщении.

Позже мэр Киева Виталий Кличко уточнил, что, по предварительным данным, в 25-этажном доме произошло попадание на уровне 4-го этажа.

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"Также в Соломенском районе в результате падения БпЛА произошло возгорание на открытой территории возле нежилого здания", — добавил Кличко.

Посты КГВА и Кличко. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 24 сентября Россия нанесла по Киеву удары баллистическими ракетами. В результате обстрела были повреждены жилые дома, горел склад и погибли люди.

Также мы писали, что в Киеве предлагают запускать красную линию метро даже во время желтой тревоги. Речь идет о наземной части, в частности, о переезде с берега на берег.