Киев атакуют российские беспилотники: работает ПВО

Киев атакуют российские беспилотники: работает ПВО

Дата публикации 28 апреля 2026 14:24
Киев атакуют российские беспилотники: работает ПВО
Дым поднимается над городом после атаки. Фото иллюстративное: Reuters

Во вторник, 28 апреля, в Киеве прогремели мощные взрывы. Над столицей зафиксированы российские ударные беспилотники. Силы противовоздушной обороны проводят работу по ликвидации вражеских БпЛА.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на сообщение начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Взрывы в Киеве 28 апреля

Как сообщил Ткаченко, россияне выпустили по Киеву беспилотники. По вражеским целям начала работать противовоздушная оборона. Жителей столицы призвали находиться в безопасных местах.

Вибухи у Києві 28 квітня через атаку БпЛА
Сообщение Ткаченко. Фото: скриншот

Позже стало известно о последствиях атаки на Киев. В частности, в Шевченковском районе повреждена крыша недостроя. Кроме того, в Соломенском районе столицы обломки дрона упали на территорию кладбища.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, из-за падения обломков БпЛА в Шевченковском районе произошло столкновение автомобилей. Известно об одном пострадавшем. Кроме того, поднялся пожар на крыше недостроя. На места направляются экстренные службы.

Вибухи у Києві 28 квітня через атаку БпЛА
Сообщение Кличко. Фото: скриншот

По состоянию на 14:38, 28 апреля в столице объявлена воздушная тревога. Карта имеет такой вид:

Вибухи у Києві 28 квітня через атаку БпЛА
Карта воздушных тревог по состоянию на 14:38. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, ранее оккупанты обстреляли Киевскую область ударными дронами. В результате удара пострадал человек в Броварском районе. Его госпитализировали в больницу.

Также мы писали о том, что россияне ударили по столице. Под повторный обстрел попали работники полиции. Они прибыли на помощь раненым в тот момент, когда оккупанты нанесли повторный удар по месту ракетной атаки.

Ваша пробная версия Premium закончиласьВаша пробная версия Premium закончилась

Ольга Антоновская - редактор ленты новостей
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама

