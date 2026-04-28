Киев атакуют российские беспилотники: работает ПВО

Дым поднимается над городом после атаки.

Во вторник, 28 апреля, в Киеве прогремели мощные взрывы. Над столицей зафиксированы российские ударные беспилотники. Силы противовоздушной обороны проводят работу по ликвидации вражеских БпЛА.

Новини.LIVE сообщает об этом со ссылкой на сообщение начальника Киевской городской военной администрации Тимура Ткаченко.

Взрывы в Киеве 28 апреля

Как сообщил Ткаченко, россияне выпустили по Киеву беспилотники. По вражеским целям начала работать противовоздушная оборона. Жителей столицы призвали находиться в безопасных местах.

Сообщение Ткаченко. Фото: скриншот

Позже стало известно о последствиях атаки на Киев. В частности, в Шевченковском районе повреждена крыша недостроя. Кроме того, в Соломенском районе столицы обломки дрона упали на территорию кладбища.

Как сообщил мэр Киева Виталий Кличко, из-за падения обломков БпЛА в Шевченковском районе произошло столкновение автомобилей. Известно об одном пострадавшем. Кроме того, поднялся пожар на крыше недостроя. На места направляются экстренные службы.

Сообщение Кличко. Фото: скриншот

По состоянию на 14:38, 28 апреля в столице объявлена воздушная тревога. Карта имеет такой вид:

Карта воздушных тревог по состоянию на 14:38. Фото: скриншот

