Подготовка Киева к зиме: Сухомлин оценил готовность столицы в 40%

Сергей Сухомлин. Фото: Сухомлин/Facebook

Киев может вступить в отопительный сезон с недостаточным уровнем защиты критически важной инфраструктуры. Об этом 16 сентября в ходе мероприятия LB.ua заявил бывший глава Агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Сергей Сухомлин, рассказывая о подготовке столицы к зимним вызовам.

Об этом пишет NV Бизнес, передает Новости.LIVE.

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Защита подстанций в Киеве

Работы по защите киевских подстанций начались в начале мая. Сейчас они выполнены примерно на 80%, а завершить их планируют до конца сентября.

Агентство восстановления также строит защитные сооружения на крупных подстанциях. В мирное время строительство таких объектов могло занимать около двух лет, сейчас их пытаются завершить примерно за полгода.

Правительство поручило Агентству построить несколько десятков сооружений, ещё часть объектов строит город.

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В столице планируют создать 520 МВт новых мощностей для теплоснабжения. Часть из них будет работать в связке с ТЭЦ-5 и ТЭЦ-4 и сможет обеспечивать теплом Русановку и Березняки в случае аварий.

Новые объекты строят полуподземными, со вторым уровнем защиты. По словам Сухомлина, ориентировочный срок их завершения — декабрь.

Он считает, что делать ставку только на крупные ТЭЦ не стоит, поскольку они остаются уязвимыми для российских ударов. Вместо этого он предлагает развивать децентрализованную систему отопления с меньшими защищенными объектами.

Речь идет, в частности, о полуподземных котельных мощностью от 40 до 120 МВт.

Риски для водоснабжения Киева

Среди ключевых рисков Сухомлин назвал также повреждение объектов водоснабжения и водоотведения.

Полностью защитить очистные сооружения от ударов невозможно, но можно усилить защиту отдельных важных элементов. Такие решения уже реализуются в Кривом Роге, Днепре и других городах.

Особенно опасным он считает поражение канализационных насосных станций. Их уничтожение может привести к масштабным экологическим последствиям, если стоки попадут в Днепр.

Повреждение насосных станций также может привести к полному отключению водоснабжения города и повлиять на работу системы теплоснабжения.

По словам Сухомлина, эти риски учтены в планах устойчивости. В частности, продолжается работа над мобильными станциями водоснабжения.

Готовность Киева и других городов

В феврале, когда начали разрабатывать планы устойчивости, исходный уровень готовности Киева, по словам Сухомлина, составлял 1,5%. Для сравнения: в Харькове этот показатель составлял 51%, а в Чернигове — 24%.

Среди городов с относительно высокой готовностью он назвал Винницу, Хмельницкий, Харьков и Кривой Рог.

Сухомлин также привёл пример Харькова. После российских атак городу зимой удалось за четыре часа переключить систему и восстановить подачу тепла.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщали, что по состоянию на 14 сентября на киевских автовокзалах и автостанциях не учтено ни одного объекта фонда защитных сооружений. Речь идет о Центральном автовокзале, а также об автостанциях «Дарница», «Южная», «Дачная», «Полесье» и «Подол». Пассажирам в случае воздушной тревоги рекомендуют пользоваться ближайшими укрытиями.

Также Новини.LIVE писали, что заместитель Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев оценил уровень готовности столицы к отопительному сезону. По его словам, речь идет о более чем 80%. Подготовка системы теплоснабжения Киева к зиме уже находится на финальной стадии.