Строительство моста. Фото иллюстративное: КОВА

В Киеве продолжается подготовка к строительству двух новых мостовых переходов через Днепр. Согласно плану, основные работы на этих объектах должны быть завершены к концу февраля. Для переправ будут использоваться быстровозводимые мостовые конструкции, которые будут устанавливаться на специальных опорах.

Об этом журналистам рассказал министр восстановления, инфраструктуры и транспорта Николай Калашник, передает Новини.LIVE.

Реклама

Как будут строить мостовые переходы в столице

Как отметил Калашник, речь идет не о понтонных мостах, а о другом типе инженерных сооружений. В настоящее время на строительных площадках ведутся подготовительные работы: доставляются необходимые элементы конструкций и устраиваются насыпи. Часть мостовых компонентов для реализации проекта была предоставлена Соединенными Штатами Америки и Японией.

В то же время два перехода являются лишь частью более масштабного плана. Всего в Киеве планируется построить восемь переправ через Днепр. Ожидается, что они увеличат пропускную способность транспортной инфраструктуры столицы на 30–40 % по сравнению с нынешней нагрузкой на мосты.

Сроки реализации всего проекта будут зависеть от объемов и своевременности финансирования. По словам Николая Калашника, для завершения строительства необходимо около 12,3 млрд гривен.

Читайте также:

Как сообщали Новини.LIVE, народный депутат Владимир Крейденко заявил, что в Киеве уже начали строительство двух понтонных мостов через Днепр. По его словам, на эти работы из специального фонда выделили 1,2 млрд грн, а городские власти дополнительно предусмотрели 1 млрд грн.

Как сообщали Новини.LIVE, народный депутат Алексей Кучеренко заявил, что из 26 защитных сооружений для энергообъектов Киевской области, которые должны были сдать до 1 октября 2026 года, до сих пор не завершено ни одного. Общая стоимость проекта составляет около 1,8 млрд грн, однако подрядчик просит ещё 400 млн грн.