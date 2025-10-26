Видео
Главная Киев Удар по столице — киевлянка сообщила о трагической гибели соседей

Удар по столице — киевлянка сообщила о трагической гибели соседей

Ua ru
Дата публикации 26 октября 2025 13:21
обновлено: 13:23
Обстрел Киева 26 октября — киевлянка рассказала детали трагической гибели соседей
Дом, пострадавший из-за российского обстрела. Фото: Новини.LIVE

Киев продолжает оправляться после очередной атаки врага. В ночь на 26 октября россияне нанесли удар по Деснянскому району столицы. Из-за обстрела погибли люди. Они задушились, когда прятались в ванной.

Об этом в комментарии Новини.LIVE рассказала жительница поврежденного дома в Киеве.

Читайте также:

Последствия ночной атаки на Киев

Как отмечает Татьяна, жительница поврежденного дома в Деснянском районе столицы, ей пришлось ждать спасения на балконе. Женщина вместе с 92-летней мамой не могла выбраться из квартиры.

"Мы пробыли на балконе, мне казалось, вечность. Я думала, мы уже обречены. Выйти из квартиры мы не могли. Дым был такой, что когда дышишь через полотенце, то будто глаза выедает", — рассказывает Татьяна.

Она добавляет, что, чтобы спастись, пришлось смочить полотенца водой и дышать через них. По словам женщины, три человека из ее дома погибли именно из-за угарного дыма.

"У нас люди задохнулись на пятом этаже в ванной. Они прятались и погибли", — говорит киевлянка.

Жительница столицы также добавляет, что некоторые ее соседи каждую ночь ходят в укрытие. Однако то, что рядом с ее домом, по словам Татьяны, не приспособлено к длительному пребыванию.

Напомним, ранее мы писали о том, как на ночную атаку по столице отреагировал Владимир Зеленский. В результате обстрела есть погибшие и раненые.

Также мы рассказывали о том, какие выплаты после атаки могут получить жители столицы. Детали раскрыл глава Деснянской районной администрации Максим Бахматов.

Киев обстрелы атака столица
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
