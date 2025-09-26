В Киеве хотят реконструировать транспортный узел у Южного моста

В Киеве пытаются разгрузить Южный мост — что задумали
В Киеве пытаются разгрузить Южный мост и проспект Науки. Для этого коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" объявило тендер на выполнение работ для реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к мосту.
Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.
Реконструкция транспортного узла возле Южного моста в Киеве
В тендере говорится, что работы необходимо выполнить на участке со съездами с улицы Саперно-Слободской на Столичное шоссе.
В Киевгорсовете отмечают, что это поможет:
- разгрузить Южный мост и проспект Науки благодаря перераспределению автотранспорта;
- уменьшить нагрузку на транспортный узел Столичное шоссе — проспект Науки;
- уменьшить поток автомобилей через железнодорожный переезд на проспект Науки.
Приблизительная сумма закупки оценивается в 23,9 миллиона гривен.
Напомним, мы рассказывали, как происходило переименование Северного моста в Киеве и как название повлияло на проспект Степана Бандеры.
Кроме того, в Киеве планируют создать новый уникальный мост. Речь идет о разводном, который адаптирован для пропуска речного транспорта.
