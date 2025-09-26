В Киеве хотят реконструировать транспортный узел у Южного моста

Южный мост. Фото: УНИАН

В Киеве пытаются разгрузить Южный мост и проспект Науки. Для этого коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений" объявило тендер на выполнение работ для реконструкции транспортного узла на правобережных подходах к мосту.

Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета.

Реклама

Читайте также:

Реконструкция транспортного узла возле Южного моста в Киеве

В тендере говорится, что работы необходимо выполнить на участке со съездами с улицы Саперно-Слободской на Столичное шоссе.

Тендер. Фото: скриншот

В Киевгорсовете отмечают, что это поможет:

разгрузить Южный мост и проспект Науки благодаря перераспределению автотранспорта;

уменьшить нагрузку на транспортный узел Столичное шоссе — проспект Науки;

уменьшить поток автомобилей через железнодорожный переезд на проспект Науки.

Приблизительная сумма закупки оценивается в 23,9 миллиона гривен.

Напомним, мы рассказывали, как происходило переименование Северного моста в Киеве и как название повлияло на проспект Степана Бандеры.

Кроме того, в Киеве планируют создать новый уникальный мост. Речь идет о разводном, который адаптирован для пропуска речного транспорта.