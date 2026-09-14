Минута молчания в Киеве: как будут работать светофоры с 15 сентября

Представительница полиции во время минуты молчания в Киеве. Фото: УНИАН

С 15 сентября в Киеве начнут поэтапно вводить режим светофорного регулирования "Всем красный" во время ежедневной общенациональной минуты молчания в 9:00. На 18 светофорных объектах в центре столицы на одну минуту одновременно будет включаться красный сигнал для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.

Об этом сообщил Киевский городской совет, передает Новини.LIVE.

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В Киеве введут режим "Всем красный"

С 15 сентября в 9:00 в столице начнется поэтапное внедрение нового режима работы светофоров во время общенациональной минуты молчания. Соответствующее решение принял Киевский городской совет по поручению городского головы. Техническую реализацию изменений на светофорной сети обеспечивает коммунальное предприятие "Центр организации дорожного движения".

На первом этапе режим "Всем красный" будет действовать на 18 светофорных объектах в центральной части Киева. В частности, изменения коснутся:

площади Украинских Героев, Европейской площади, бульвара Тараса Шевченко, Бессарабского проезда, а также улиц Крещатик, Бассейной, Большой Васильковской, Евгения Чикаленко, Владимирской и Прорезной.

В дальнейшем режим планируется распространить на другие участки города с учётом технических возможностей светофорной сети.

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Как будут работать светофоры в 9:00

Ежедневно в 9:00 светофоры в зоне действия нового режима одновременно будут включать красный сигнал для всех участников дорожного движения. Это означает, что движение будет остановлено для автомобилей, пешеходов и велосипедистов.

Через систему оповещения одновременно будет транслироваться сообщение о начале минуты молчания и отсчёт её продолжительности. В 9:01 светофоры снова будут работать в обычном режиме. На время минуты молчания также будет останавливаться наземный общественный транспорт.

В то же время важно отметить, что режим «Всем красный» не будет применяться во время воздушной тревоги. В таком случае светофоры продолжат работать в обычном режиме. Кроме того, нововведение не распространяется на оперативный и специальный транспорт, выполняющий неотложные задачи с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами.

"В Департаменте подчеркивают, что общие правила дорожного движения относительно проезда на красный сигнал светофора остаются без изменений. Водителей и пешеходов призывают ежедневно в 9:00 присоединяться к общенациональной минуте молчания и почтить память погибших в результате вооруженной агрессии России против Украины", — сообщается в источнике.

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Мы писали, что мэр Киева Виталий Кличко рассказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец, что в настоящее время столица готовится к чрезвычайным ситуациям. В частности, стало известно, что в городе насчитывается более 4 тысяч укрытий различных типов. Часть из них ремонтируется, продолжается обустройство новых защитных сооружений.

Новини.LIVE сообщали, что депутат Киевского городского совета Тарас Козак эксклюзивно рассказал корреспондентам "Київського часу", что в столице решили ввести новую систему оповещения о воздушных тревогах из-за длительных угроз, которые могут сохраняться в течение 80–90 % времени. В таких условиях банки, государственные учреждения и значительная часть предприятий не имеют возможности работать в обычном режиме.