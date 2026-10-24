Мужчины в парке. Фото: Новини.LIVE

В ноябре 2026 года тарифы на общественный транспорт и коммунальные услуги в Киеве не изменятся. Жители столицы и дальше будут платить за проезд, воду, электроэнергию, газ, отопление и горячую воду по действующим тарифам. В то же время, окончательные суммы в платежках будут зависеть от объемов потребления и условий начисления.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Сколько будет стоить проезд в Киеве

В общественном транспорте столицы одна поездка, как и раньше, будет стоить 30 гривен. Этот тариф распространяется на метро, автобусы, трамваи, троллейбусы и фуникулер. Для передвижения на различных видах общественного транспорта также предусмотрен пересадочный QR-билет на 90 минут стоимостью 60 гривен.

В частных маршрутках цена проезда составляет 20–25 гривен.

Тарифы на воду и водоотведение

Для жителей Киева общая стоимость централизованного водоснабжения и водоотведения составляет 63,79 гривны за кубометр. Из этой суммы 36,85 гривны приходится на подачу воды, а 26,94 гривны — на отвод стоков. Абонентская плата не входит в указанную стоимость и начисляется отдельно.

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Сколько будет стоить электроэнергия

В ноябре бытовые потребители будут платить за электроэнергию 4,32 гривны за кВт·ч. Для владельцев двухзонных счетчиков в ночное время предусмотрена возможность платить 2,16 гривны за кВт·ч при условии учета потребления в соответствующей зоне.

Для отдельных домохозяйств с электроотоплением, соответствующих установленным требованиям, в течение отопительного периода может применяться специальный тариф.

Какой будет цена на газ

Для бытовых потребителей, пользующихся годовым тарифным планом "Фиксированный" от "Нафтогаза Украины", стоимость природного газа не изменится. Она составляет 7,96 гривны за кубометр.

Как сообщали Новини.LIVE, зимой в Киеве готовят помощь для одиноких пожилых людей, людей с инвалидностью, детей с инвалидностью и многодетных семей. В случае длительных отключений электроэнергии и тепла для них планируется организовать временное размещение в энергоавтономных учреждениях, а также оказывать необходимую поддержку на дому.

Как сообщали Новини.LIVE, во время осенних каникул в школах Киева для детей подготовили творческие, познавательные, научные и спортивные мероприятия. Каждое учебное заведение самостоятельно будет определять формат мероприятий с учетом ситуации с безопасностью и потребностей учеников. Родителям рекомендуют следить за сообщениями школ и заранее уточнять условия участия детей в запланированных мероприятиях.