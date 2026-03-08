Кличко боится падения своего политического рейтинга — подробности от Бахматова

Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мэр Киева Виталий Кличко боится делать какие-то необдуманные вещи. Он переживает за ухудшение своего политического рейтинга.

Об этом заявил глава Деснянской РГА Максим Бахматов "Київського часу".

Реклама

Читайте также:

Кличко боится за свой политический рейтинг

Бахматов заявил, что между управленческими кабинетами на Крещатике и реальными проблемами киевлян на местах образовалась критическая пропасть. По его словам, особенно это стало заметно после того, как враг начал прицельно атаковать столичную генерацию электроэнергии.

Он отметил, что Киев пока не имеет достаточно подготовленного резервного плана реагирования на длительные отключения света или тепла. В отличие от некоторых городов области, которые заблаговременно начали диверсифицировать энергетические риски, столица, по его словам, остается более уязвимой.

"Киевская власть, как боксер, сидит в защите и ждет, пока прилетит. К сожалению, мы встречали как район эти прилеты без альтернативного отопления и электроснабжения. А соседний Борисполь, имея мобильные котельные и резервные источники питания, смотрел на нас и говорил: "Ох, вы и глупые"", — сказал Максим Бахматов.

По его мнению, город имел и время, и деньги, и международный авторитет главы, чтобы построить автономную систему выживания.

Отметим, ранее Тимур Ткаченко раскритиковал предложения Кличко к Плану энергоустойчивости. По его словам, документ в нынешнем виде вызывает серьезные вопросы.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Киев не подготовлен к зиме. Он отметил, что мэр столицы будет нести ответственность за эту ситуацию в рамках действующего закодавства.