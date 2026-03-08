Віталій Кличко — мер Києва боїться за свій політичний рейтинг

Мер Києва Віталій Кличко. Фото: t.me/vitaliy_klitschko

Мер Києва Віталій Кличко у своїх рішеннях може остерігатися кроків, які потенційно здатні вплинути на його політичний рейтинг. Наразі столиця не має резервного плану на відміну від інших міст та областей.

Про це заявив очільник Деснянської РДА Максим Бахматов "Київського часу".

Реклама

Читайте також:

Кличко боїться за свій політичний рейтинг

Бахматов заявив, що між управлінськими кабінетами на Хрещатику та реальними проблемами киян на місцях утворилася критична прірва. За його словами, особливо це стало помітно після того, як ворог почав прицільно атакувати столичну генерацію електроенергії.

Він зазначив, що Київ наразі не має достатньо підготовленого резервного плану реагування на тривалі відключення світла чи тепла. На відміну від деяких міст області, які завчасно почали диверсифікувати енергетичні ризики, столиця, за його словами, залишається більш вразливою.

"Київська влада, як боксер, сидить у захисті й чекає, поки прилетить. На жаль, ми зустрічали як район ці прильоти без альтернативного опалення та електропостачання. А сусідній Бориспіль, маючи мобільні котельні й резервні джерела живлення, дивився на нас і казав: "Ох, ви й дурні"", — сказав Максим Бахматов.

На його думку, місто мало і час, і гроші, і міжнародний авторитет очільника, щоб побудувати автономну систему виживання.

Зазначимо, раніше Тимур Ткаченко розкритикував пропозиції Кличка до Плану енергостійкості. За його словами, документ у нинішньому вигляді викликає серйозні запитання.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що Київ не підготовлений до зими. Він зазначив, що мер столиці буде нести відповідальність за цю ситуацію в межах чинного закодавства.