Ткаченко высказался о предложениях Кличко к Плану энергоустойчивости Киева — детали

Тимур Ткаченко. Фото: facebook.com/timurtkachenko

Начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что отдельные положения предложенного Плана энергоустойчивости столицы могут ослабить ответственность за публичные закупки. По его словам, документ в нынешнем виде вызывает серьезные вопросы.

Об этом глава КГВА написал в своем Telegram, передает Новини.LIVE.

Ткаченко поставил под сомнение предложения Кличко

Руководитель КГВА заявил, что предложения, которые продвигает мэр столицы Виталий Кличко, фактически могут изменить правила ответственности за государственные закупки.

По словам Ткаченко, в документе предлагается считать чиновника добросовестным, если до момента подписания договора он не имел официальной информации о возможных проблемах с компанией-победителем тендера.

"Предлагают записать, что чиновник считается добросовестным, если он до подписания договора не имел документов о каких-то проблемах у победителя закупок. Так все можно будет списать на "а мы не имели присланной в установленном порядке информации, что компания "рога и копыта" — схематозники" — заявил он.

Еще одно предложение предусматривает, что разница между ценой закупки и рыночной в пределах до 7% не будет считаться основанием для подозрений в нарушениях.

"Если эксперты скажут, что закупка была дороже рынка, это тоже не проблема. Если разница до 7%, это вообще не может быть основанием для подозрения", - пояснил Ткаченко.

Он также обратил внимание на норму, по которой ответственность наступает только в случае доказанного прямого умысла на хищение средств или получение взятки.

Кроме того, по словам главы КГВА, во время военного положения и еще в течение трех лет после его завершения предлагается не считать нарушением отклонение цены закупки от рыночной, если документы оформлены формально правильно.

Отдельно Ткаченко раскритиковал возможность для чиновников обращаться в суд во время расследования закупок, чтобы получить предварительную оценку своих действий.

"Если по закупке уже идет расследование, чиновник сможет пойти к судье и попросить оценить свои действия. Если судья не увидит признаков преступления, прокурора могут заставить закрыть производство. До завершения следственных действий, которые выведут нарушителей на чистую воду. То есть расследование можно будет фактически останавливать в самом начале. И до свидания. По сути получается так, будто Виталий Кличко хочет, чтобы Киевсовет попросил парламент разрешить чуть больше коррупции. И назвать это борьбой за энергетическую безопасность", — отметил Ткаченко.

Проваленная подготовка к зиме в Киеве

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что Кличко будет нести ответственность за то, что столица до сих пор не имеет должным образом защищенного плана подготовки к зиме.

В свою очередь председатель Деснянской РГА Максим Бахматов сообщил, что из-за бездействия КГГА в столице до сих пор не могут подключить десять генераторов, которые городу передал Хмельницкий. По словам чиновника, этой зимой в Киеве также фиксировали случаи замерзания канализации.

В понедельник, 9 марта, Киевский городской совет проведет внеочередное заседание. Главным вопросом повестки дня станет рассмотрение проекта плана энергоустойчивости столицы.