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Главная Киев В Киеве увеличат количество наземного транспорта из-за атаки РФ

В Киеве увеличат количество наземного транспорта из-за атаки РФ

Ua ru
27 октября 2026 07:46
В столице увеличат количество наземного транспорта из-за ударов РФ Новости.LIVE
Люди выходят из общественного транспорта. Фото: Новости.LIVE

В Киеве 27 октября, во вторник, усиливают работу наземного общественного транспорта из-за увеличения нагрузки на "красную" линию метро и перекрытия Южного моста в результате атаки РФ. На временном маршруте № 1-М будут курсировать 15 автобусов, а на маршрутах № 22 и № 91 увеличат количество подвижного состава и изменят организацию движения.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация, передает Новини.LIVE.

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В Киеве увеличат количество автобусов 27 октября

В КГГА сообщили, что в настоящее время наблюдается большая нагрузка на «красную» ветку метро из-за очередного нападения РФ. В связи с этим на временном маршруте № 1-М будут работать 15 автобусов.

Также перекрыт Южный мост, из-за чего изменяется движение автобусов №№ 22, 91. Для обеспечения бесперебойного маршрута и перевозки пассажиров будет использоваться Дарницкий мост.

"На маршруте № 22 количество автобусов увеличат на 4 единицы — всего будет работать 14 автобусов. При этом 5 автобусов будут курсировать на коротком участке ул. Тростянецкая — ст. м. "Лыбедская". На маршруте № 91 также добавят 4 автобуса — всего будет работать 7 единиц подвижного состава", — говорится в источнике.

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В КГГА попросили жителей Киева с пониманием отнестись к сложившейся ситуации, планировать свои поездки и следить за изменениями в работе общественного транспорта на официальных информационных ресурсах столицы.

У Києві збільшать кількість наземного транспорту через атаку РФ - фото 1
Сообщение КГГА. Скриншот: Telegram

Мы писали, что в ночь на 27 октября Россия атаковала Южный мост в столице баллистическими ракетами. В результате были зафиксированы повреждения и ограничения движения по мосту как для автомобилей, так и для метро.

Новини.LIVE сообщали, что из-за атаки РФ на Киев 27 октября две станции метрополитена были закрыты. В настоящее время сообщается, что движение осуществляется в обычном режиме от станции "Академгородок" до станции "Лесная".

Киев транспорт КГГА война в Украине столица общественный транспорт
Ульяна Штин - Редактор ленты новостей
Автор:
Ульяна Штин

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