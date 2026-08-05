Баллистикой уничтожен распределительный складской комплекс Rozetka в Броварах

Спасатели тушат пожар на складе Rozetka. Фото: ГСЧС Киевской области

Иванна Чайка редактор политических новостей

В ночь на 5 августа Россия тремя баллистическими ракетами уничтожила ключевой склад Rozetka в Броварах. Он был открыт в 2017 году. Площадь склада составляла более 100 тыс. м².

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост соучредительницы компании Ирины Чечоткиной.

Основательница Rozetka рассказала об уничтожении ключевого склада после атаки РФ

Склад обрабатывал более 100 тысяч заказов в день. В августе 2026 года комплекс подвергся трем атакам России подряд. Последняя — баллистическими ракетами — сделала его восстановление невозможным. Во время первой атаки погиб сотрудник компании, ещё шестеро пострадали. Вторая и третья атаки — без жертв.

"Сегодня я должна была опубликовать пост о том, что Rozetka исполнилось 21 год. Поблагодарить наших клиентов, партнеров, команду за этот долгий путь, который мы прошли вместе. Вместо этого ночью я смотрела, как горит дело всей моей жизни. Что я чувствовала? Опустошение и боль. Большое облегчение, потому что, к счастью, на этот раз люди не пострадали. Ощущение, что я должна идти дальше, несмотря ни на что. Rozetka работает. Спасибо каждому, кто поддерживает нас и кто сделает покупку сегодня. Почувствовать, что мы не одни в этот момент, важно как никогда", — отметила Чечеткина.

Как писали Новини.LIVE, число погибших в результате массированной российской атаки на Киевскую область возросло до 17 человек. Спасательные работы на местах ударов продолжаются, ведь под завалами еще могут находиться люди.

Также после ночной атаки РФ Оболонский район Киева затянуло густым дымом из-за масштабных пожаров на складских помещениях. Для ликвидации возгораний спасатели задействовали сотни сотрудников ГСЧС, десятки единиц техники и авиацию. Из-за пожаров в столице зафиксировали высокий уровень загрязнения воздуха, а во многих районах ощущался сильный запах гари.