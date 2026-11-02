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Главная Киев В Киеве и области ввели экстренные отключения света

В Киеве и области ввели экстренные отключения света

Ua ru
2 ноября 2026 08:21
Экстренные отключения электричества в Киеве и Киевской области ДТЭК
Энергетики ремонтируют оборудование. Фото: ДТЭК

В Киеве и Киевской области ввели экстренные отключения электроэнергии. Соответствующее решение было принято по распоряжению Укрэнерго. Во время экстренных отключений обычные графики отключений не действуют.

Об этом сообщает ДТЭК, передает Новини.LIVE.

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Почему в Киеве и области ввели экстренные отключения

Потребителям следует учитывать, что электроснабжение может ограничиваться вне предварительно установленного графика.

В Киеве и области ввели экстренные отключения света - фото 1
Сообщение ДТЭК. Фото: скриншот

В случае изменения ситуации ДТЭК обещает информировать потребителей в своем Telegram-канале.

Компания также призвала следить за обновлениями и распространять информацию среди родных и знакомых.

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сфера энергетики Укрэнерго ДТЭК отключения света энергетики
Литвин Виктория - редактор ленты новостей
Автор:
Литвин Виктория

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