Судебное заседание ВАКС по делу "Чистый город". Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Высший антикоррупционный суд 27 ноября частично удовлетворил пять ходатайств стороны защиты об уменьшении залогов обвиняемым по делу "Чистый город". В частности, для депутата Киевсовета Елены Марченко размер залога снизили с 26,9 млн до 26,4 млн гривен. Другим фигурантам залог уменьшили на сопоставимые суммы.

Об этом рассказал прокурор САП Алексей Колотило в комментарии журналисту Новини.LIVE Диане Шлыковой.

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Что прокурор САП сказал о решении ВАКС

По словам Алексея Колотила, такое решение суда было ожидаемым:

"Это довольно обычная практика, учитывая, что досудебное расследование завершено, а обвинительный акт находится на рассмотрении суда. Поэтому, в принципе, ожидаемое решение — размеры залогов, обеспечивавшие надлежащее процессуальное поведение, несколько уменьшены".

В то же время прокурор подчеркнул, что к обвиняемым по этому делу были применены значительные меры пресечения. По его словам, во всех случаях суд признал обстоятельства исключительными, поэтому размеры залогов превышали суммы, предусмотренные Уголовно-процессуальным кодексом.

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В САП надеются, что эти средства и в дальнейшем будут обеспечивать надлежащее процессуальное поведение обвиняемых.

Следующие судебные заседания по делу назначены на 11 декабря в 09:00 и 22 декабря в 14:00.

Как сообщали Новини.LIVE, по данным следствия, Денис Комарницкий возглавлял группу, которая пыталась незаконно получить в собственность земельные участки в Киеве общей стоимостью более 70 млн гривен. Для этого участники схемы регистрировали на подставных лиц право собственности на расположенные там сооружения, а впоследствии добивались передачи земли без аукциона под предлогом обслуживания этих объектов.

Ранее мы писали, что участники преступной группы могли влиять на принятие решений о распределении земельных участков и бюджетных средств в Киеве, а также на кадровые назначения и увольнения должностных лиц. Среди обвиняемых по делу — бывшие заместители председателя КГВА Виталия Кличко Петр Оленич и Александр Спасибко.