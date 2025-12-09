Дело Комарницкого — чиновники КГГА получили подозрения

Задержание подозреваемых. Фото: НАБУ

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение экс-заместителю председателя КГГА в рамках дела "Чистый город". Он хотел присвоить земельные участки в Киеве благодаря "туалетной схеме".

Об этом сообщила пресс-служба НАБУ 9 декабря.

Новые подозрения по делу "Чистый город"

Детективы рассказали, что экс-заместитель председателя КГГА и его сообщник хотели завладеть двумя земельными участками в Киеве с использованием "туалетной схемы".

По версии следствия, в 2023-2024 годах подозреваемые обеспечили регистрацию на подставных лиц "зданий", которые якобы построили еще в начале 90-х. Известно, что эти "объекты" затем приобрели подконтрольные общества, которые обратились в Киевский городской совет с заявлениями о формировании земельных участков для обслуживания "зданий" и передачи этих участков в их пользование.

"Чтобы закрепить право на землю, подозреваемые совместно с депутатом Киевского городского совета, председателем земельной комиссии, организовали строительство на ней примитивных сооружений, так называемых "туалетов", изготовление технических паспортов и регистрацию права собственности на них. Кроме того, выплачивали средства неустановленным представителям правоохранительных и контролирующих органов, чтобы те закрыли глаза на самовольное строительство", — говорится в сообщении.

Отмечается, что соучастники сделки вели детальный учет расходов: в соответствующих таблицах фиксировали источники финансирования, суммы и направления. Сумма потенциального ущерба территориальной громаде Киева составляет более 19,5 млн грн.

Напомним, 6 февраля НАБУ сообщило о проведении операции "Чистый город". Она направлена на уничтожение коррупции в земельной и бюджетной сфере Киева.

Тогда детективы рассказали, что коррупционную схему по завладению землей разоблачили в горсовете Киева. Подозрения получили десять человек.

Также проводили обыски у бизнесмена Дениса Комарницкого. Правоохранители заявили, что он был руководителем преступной организации. Уже 10 февраля НАБУ объявило его в розыск.