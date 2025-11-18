Южный мост Киева. Фото: "Город Кия"

В Киеве во время объявления воздушной тревоги будет меняться организация движения через Южный мост. Автомобилям и общественному транспорту временно ограничат проезд с правого на левый берег.

Об этом сообщает КГГА в Telegram во вторник, 18 ноября.

Пост КГГА. Фото: скриншот

В Киеве ограничат движение во время воздушных тревог

Из-за новых правил две автобусные линии - №22 и №91 — будут курсировать в направлении левого берега по измененным схемам. В КГГА объяснили: общественный транспорт будет работать по двум алгоритмам, и конкретный маршрут будет зависеть от того, где именно будет находиться автобус в момент объявления тревоги.

В то же время движение автобусов с левого берега на правый будет оставаться без изменений — на него воздушная тревога не будет влиять.

Горожанам напоминают: во время воздушной тревоги следует внимательно следить за номером маршрута, ведь он будет определять схему движения в период ограничений.

