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Главная Киев Витренко: Киев до сих пор не готов к зиме, несмотря на отчеты КГГА

Витренко: Киев до сих пор не готов к зиме, несмотря на отчеты КГГА

Ua ru
5 ноября 2026 22:59
Репортаж
Киев не готов к зиме: Витренко о подготовке столицы facebook.com/andrey.vitrenko.7
Депутат Киевского городского совета Андрей Витренко. Фото: facebook.com/andrey.vitrenko.7

Депутат Киевсовета Андрей Витренко заявил, что Киев до сих пор не готов к зиме, несмотря на отчеты Киевской городской государственной администрации. Кроме того, он раскритиковал задержку перераспределения бюджета, которое обещали провести еще в конце октября.

Об этом сообщил Андрей Витренко в четверг, 5 ноября, передает журналистка Новини.LIVE Анастасия Жиденко.

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Перераспределение средств

"Проблема огромная, потому что, согласно нашему анализу, мы обратились ко всем главным распорядителям бюджетных средств и получили от них информацию. По нашей информации, соответственно, где-то примерно до 4,5–5 миллиардов гривен еще приходится на проекты, которые даже не начались, уровень реализации — от 0 до 10%. То есть эти проекты не будут завершены в этом году ни за что на свете", — отметил Витренко.

По его словам, эти средства можно перенаправить на нужды армии, укрытия и гражданскую безопасность. В то же время пока ничего не происходит. Витренко надеется, что мэр Киева Виталий Кличко выполнит свои обязательства.

Подготовка к зиме

Депутат Киевсовета подчеркнул, что сейчас подготовка столицы к зиме лучше, чем месяц назад, но город не готов. В частности, Киев не готов к возможным проблемам с теплоснабжением из-за российских атак.

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"Можно быть готовым к отопительному сезону, к приему теплоносителя, но если в результате террористических атак врага теплоносителя нет, то что вы делали до этого целый год, даже пять лет?" — подчеркнул Витенко.

Он сообщил, что в прошлом году Киевсовет направил 300 млн грн на закупку мощных дизельных генераторов и частотных преобразователей для "Киевводоканала". Однако на данный момент нет ни самого оборудования, ни заметных результатов его использования.

Как писали Новини.LIVE, 4 ноября в Киеве люди перекрыли дороги из-за длительного отсутствия электроэнергии. Президент Владимир Зеленский отреагировал и сообщил, что на поврежденном энергетическом объекте работало недостаточно людей.

А глава Теплоэнергетического кластера Украины Анатолий Корж предупредил, что в случае российских атак на объекты тепловой инфраструктуры Киев может остаться без отопления и горячего водоснабжения. При таком сценарии возможна дополнительная нагрузка на электросети.

Виталий Кличко Киев зима теплоснабжение энергетика Андрей Витренко
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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