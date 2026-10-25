В Киеве обустраивают резервные котельные. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

В Киеве планируется ввести более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации. Часть новых мощностей обеспечат резервные котельные. Их строительство и защиту объектов критической инфраструктуры проверил министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник.

Об этом он сообщил в воскресенье, 25 октября, пишет Новини.LIVE.

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Николай Калашник осмотрел ход строительства систем защиты объектов критической инфраструктуры и резервных котельных в Киеве. Фото: facebook.com/mykola.kalashnyk

В Киеве проверили ход строительства резервных котельных

Министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник вместе с представителями городских властей, заказчика и подрядчиков осмотрел ход строительства защитных сооружений для объектов критической инфраструктуры и резервных котельных в Киеве. В ходе выезда участники проверили фактическое состояние работ.

Всего в Киеве планируется ввести более 1,5 ГВт дополнительной тепловой генерации. Обустройство резервных котельных является частью этой работы.

По текущим оценкам, для завершения строительства потребуется ориентировочно два месяца. На отдельных объектах установка оборудования запланирована до конца декабря. В то же время впереди ещё значительный объём работ: необходимо завершить строительство, подключить объекты к сетям, смонтировать и наладить оборудование.

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Ожидается, что эти мощности будут усиливать теплоснабжение столицы уже в течение отопительного сезона.

Калашник также рассказал о взаимодействии Министерства с городскими властями, заказчиками и подрядчиками, в частности по вопросам подключения объектов к сетям, согласования проектных решений и обеспечения оборудованием:

"С самого начала своей работы команда Министерства находится в постоянной координации с заказчиком, городскими властями и подрядчиками по каждому объекту. Помогаем решать вопросы подключения к сетям, согласования проектных решений и обеспечения оборудованием — везде, где можем ускорить работы. Параллельно разрабатываем изменения в нормативно-правовую базу, чтобы ускорить реализацию подобных проектов по всей стране. Понимаем свою ответственность за результат.

Заказчиком работ является Служба восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области и Киевская городская государственная администрация. Вопросы, которые зависят от Министерства и Агентства восстановления, решаем совместно с городом и газораспределительной организацией".

Как планируют ускорить работы на объектах

Во время осмотра участники обсудили возможности ускорения работ. Среди предложенных решений — альтернативные узлы подключения к газовым сетям, параллельное выполнение строительных и газовых работ, увеличение количества бригад и организация работы в несколько смен.

В то же время для запуска оборудования необходимо пройти все этапы подготовки, включая пуско-наладочные работы. Это нужно, чтобы оно могло стабильно подавать тепло.

Также осмотрели объект, который был передан из государственной в коммунальную собственность. В ближайшее время он должен стать дополнительным источником теплоснабжения для части города.

Защита инфраструктуры и создание резервных мощностей являются составными частями плана устойчивости Киева. Как отметил Калашник, впереди сложная зима, поэтому эти решения нужны столице уже сейчас. Результатом совместной работы должны стать объекты, оборудование которых будет обеспечивать людей теплом и электроэнергией.

Скриншот сообщения Калашника/Facebook

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