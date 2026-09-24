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Главная Киев Мэр или мародер: киевляне протестуют из-за подорожания проезда

Мэр или мародер: киевляне протестуют из-за подорожания проезда

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24 сентября 2026 12:41
Репортаж
Под КГГА протестуют из-за тарифа 30 грн: чего требуют киевляне
Протест у здания КГГА. Фото: кадр из видео

В четверг, 24 сентября, у здания Киевской городской государственной администрации проходит акция протеста против повышения стоимости проезда в столице. В частности, люди держат в руках плакаты с надписью: "Мэр или мародер". В настоящее время за проезд в общественном транспорте киевлянам приходится платить 30 гривен.

Об этом сообщает Новини.LIVE.

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Протест у КГГА

Протестующие выступают против повышения стоимости проезда до 30 грн и призывают вернуть прежнюю цену в размере 8 грн. Также участники акции настаивают на том, чтобы депутаты вынесли вопрос о тарифе на рассмотрение во время сессионного заседания.

Протест в Києві 24 вересня
Протест у КГГА. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, протестующие критикуют чрезмерное количество рекламы в метро и другом общественном транспорте, а также качество услуг, которое не соответствует цене.

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Киевлянка с плакатом. Фото: Новини.LIVE

По мнению участников митинга, проблемы столицы накапливались в течение длительного времени.

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Протест у КГГА. Фото: Новини.LIVE

Среди причин, которые они называют, — деятельность мэра Киева Виталия Кличко и его команды.

Киев — последние новости

Как писали Новини.LIVE, народный депутат Алексей Кучеренко сообщил, что 25 сентября ВСК ВРУ может собраться на заседание, посвященное плану обеспечения устойчивости Киева. Встречу планируют провести за закрытыми дверями. Кроме того, ожидается рассмотрение ситуации со строительством теплосети на Теремках.

А соучредитель ОО "Пассажиры Киева" Александр Гречко сообщил, что в столице нет достаточного кадрового резерва водителей, которых можно было бы оперативно привлечь в случае транспортных сбоев. В то же время в столице имеется достаточное количество подвижного состава.

Киев протесты КГГА проезд общественный транспорт
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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