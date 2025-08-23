Несмотря на выделение 650 млн гривен на очистку реки Лыбидь канализация Киева не справляется с дождями

Захламленный водосток реки Лыбідь. Фото: Кадр из видео

Каждый житель столицы знает, что во время сильных дождей канализация Киева вызывает много проблем. При этом ежегодно на ее чистку и оборудование из бюджета города выделяются немалые средства.

О том, как тратятся эти деньги и почему нет результата расследовали журналисты Новини.LIVE в рамках программы "Наше дело".

Сколько денег дают на очистку дождевой канализации реки Лыбидь

Согласно расследованию наших журналистов, за три года войны было потрачено 650 миллионов гривен, но потоки воды во время дождей продолжают затапливать улицы.

По словам эксперта по градостроительству Виктора Глебы, коллектор реки Лыбидь должен отводить 30% всех дождевых стоков с Правобережья столицы. Вместо этого он остается загрязнен мусором и напоминает свалку.

"Отсутствие фильтров и регулярной очистки приводит к накоплению мусора и повышению уровня воды во время осадков. Попытки КП "Плесо" решить проблему с помощью мешков с песком и бетонных конструкций оказались неэффективными, несмотря на расходы 100 миллионов гривен", — отметил специалист.

Виктор Глеба неоднократно предлагал свое решение для очистки реки Лыбидь. Однако городские власти отклонили его предложения и вместо этого ежегодно миллионы гривен для КП "Плесо" на расчистку мусора и установку мешков с песком возле русла.

Напомним, что недавно столицу Украины накрыл мощный ливень, который затопил город. Из-за этого в Киеве повалились деревья, а улицы стали реками.

При том, Киев затапливало и раньше. Во многих районах столицы были подтоплены дороги, из-за чего значительно образовались огромные пробки.