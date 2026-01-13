Видео
Главная Киев В ТЭЦ-5 попали 5 ракет — Кучеренко назвал последствия для Киева

В ТЭЦ-5 попали 5 ракет — Кучеренко назвал последствия для Киева

Ua ru
Дата публикации 13 января 2026 21:17
Кучеренко назвал последствия попадания в ТЭЦ-5 для Киева
Алексей Кучеренко. Фото: Кучеренко/Facebook

Народный депутат от "Батькивщины" Алексей Кучеренко сообщил, что пять российских ракет попали в киевскую ТЭЦ-5. Теплоэлектроцентраль получила значительные повреждения.

Об этом Кучеренко сообщил изданию "Апостроф".

Читайте также:

Что произошло с теплосетью

По словам нардепа, на ТЭС-5 произошли такие значительные повреждения в результате того, что пять ракет попали в конкретные цели — то есть враг понимал, куда бить. Вследствие попадания по критическим участкам, теперь очень трудно перезапустить подачу тепла по сети.

"А от ТЭС-5, если вы знаете географию Киева, идет теплотрасса под мостом Патона, там прямо она прорывается, когда летом там испытания идет. И дальше часть идет на Печерск, на Дворцовое поднимается, а часть идет туда на Голосеевскую площадь, на Лыбедскую и дальше до Теремков", — отметил Кучеренко.

Напомним, что премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила о восстановлении водоснабжения на Киевщине. Также она поручила обеспечить резервным питанием критическую инфраструктуру.

Ранее мы также информировали, что заместитель министра энергетики Николай Колесник заявил: нет никаких прогнозов относительно того, когда восстановят электроэнергию в Киеве. Минэнерго отметило, что причиной являются атаки со стороны России.

Киев теплосеть ТЭЦ теплоснабжение ракетный удар
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
