Дрон попал в 16-этажное здание в Киеве: есть пострадавшие

Последствия атаки РФ на Киев в Подольском районе. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В Подольском районе Киева вражеский дрон поразил 16-этажный жилой дом. В результате удара возник пожар, который спасатели уже полностью потушили. Трое человек получили осколочные ранения, ещё семерых эвакуировали.

Об этом сообщает журналистка Новини.LIVE Анна Сирык с места событий во вторник, 1 сентября.

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Последствия попадания БпЛА в многоэтажный дом в Киеве. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Последствия попадания российского БпЛА в многоэтажный дом в Киеве

Речь идет о жилом комплексе "Місто квітів" в Киеве. По предварительным данным ГСЧС, прямое попадание российского беспилотника произошло на 13-м этаже здания.

В результате удара частично разрушен фасад 13-го и 14-го этажей. Пожар охватил 100 квадратных метров и распространился на 14-й и 15-й этажи.

Дом в Подольском районе Киева, в который попал дрон. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

Пожарные уже потушили огонь, однако работы на месте продолжаются. В частности, спасатели разбирают поврежденные несущие конструкции в квартире на 14-м этаже и обеспечивают безопасность территории, чтобы жильцы квартир, расположенных выше, могли попасть в свои дома и забрать необходимые вещи.

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Жильцы квартир на нижних этажах или со стороны, противоположной месту попадания, уже смогли попасть в свои дома. Люди забирают необходимые вещи и пытаются убирать последствия удара.

Разрушения в результате атаки РФ на Киев 1 сентября. Фото: Анна Сирык/Новини.LIVE

В ГСЧС рассказали о последствиях попадания дрона

Пресс-секретарь Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве Павел Петров сообщил в комментарии журналистке Новини.LIVE Анне Сирык, что вызов о попадании в многоэтажный жилой дом поступил около 10:00. По прибытии спасатели установили, что в результате прямого попадания вражеского беспилотника в 13-й этаж частично разрушился фасад 13-го и 14-го этажей, а также возник пожар.

"Это было около 10 часов утра. К нам поступил вызов о предварительном попадании в многоэтажный жилой дом. По прибытии было установлено, что в результате предварительного прямого попадания вражеского беспилотного летательного аппарата в 13-й этаж произошло частичное разрушение фасада 13--го и частично 14-го этажей с пожаром общей площадью 100 квадратных метров и распространением огня на 14-й и 15-й этажи", — рассказал представитель ГСЧС.

По его словам, во время ликвидации последствий атаки спасатели эвакуировали семерых человек. Еще трое человек получили осколочные ранения и были переданы бригаде скорой медицинской помощи.

Пожар полностью ликвидирован на площади 100 квадратных метров. Дальнейшее распространение огня удалось остановить.

"Силами спасателей семь человек были эвакуированы на свежий воздух. К сожалению, три человека получили осколочные ранения и были переданы бригаде скорой медицинской помощи. На данный момент пожар полностью ликвидирован на общей площади 100 квадратных метров, то есть распространение огня нам уже удалось предотвратить", — сообщил представитель ГСЧС.

Спасатели продолжают работать на этажах, где произошло попадание. Там сохраняется определенная опасность, поэтому работы продолжаются.

Представитель ГСЧС также отметил, что владельца квартиры, в которую непосредственно попал дрон, уже впустили в помещение. По его словам, на момент удара людей в квартире не было.

Отдельно Петров рассказал о состоянии квартиры, в которую непосредственно попал дрон. По его словам, помещение почти полностью выгорело, а межкомнатные перекрытия были разрушены.

Что рассказали жильцы дома

Жители ЖК "Місто квітів" рассказали, что после попадания первыми пытались потушить пожар люди, проживающие в этом подъезде. Это происходило еще до прибытия спасателей.

По словам очевидцев, перед ударом беспилотник кружил над районом, после чего, как они поняли, врезался в дом напротив. Сначала людям казалось, что возгорание небольшое, однако впоследствии они увидели, что основной очаг пожара находился именно в месте попадания.

Новини.LIVE сообщали, что Россия в ночь на 1 сентября нанесла массированный удар по Киеву баллистическими ракетами и беспилотниками. В результате атаки погибли восемь человек, ещё пятеро пострадали, среди них трое детей. В столице повреждены жилые дома и гражданская инфраструктура, в частности объекты "Укрзализныци".

Новини.LIVE также сообщали, что 1 сентября президент Украины Владимир Зеленский посетил восстановленный после российских ударов лицей в Киевской области. Во время празднования 1 сентября прозвучала воздушная тревога, из-за чего президент и дети были вынуждены укрыться. Зеленский заявил, что Россия последние две недели атаковала украинскую инфраструктуру, пытаясь сорвать начало учебного года.