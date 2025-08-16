Бражник тополиный в Чернобыле - интересные факты

В Чернобыле заметили бабочку с размахом крыльев до 10 см — фото
В Чернобыльской зоне заметили бражника тополевого — одну из крупнейших в украинской фауне бабочку. Размах ее крыльев может достигать 10 сантиметров.
Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на странице в Facebook.
Интересные факты о бражнике тополевом
"Его буро-серая окраска с нечеткими линиями и пятнами прекрасно маскирует его среди коры и опавших листьев. В покое он сидит с опущенными вниз крыльями и выглядит как увядший листок тополя — попробуй найти!", — говорится в сообщении.
Отмечается, что свое название бабочка получила не случайно: ее гусеница питается листьями тополя, осины, иногда и ивы.
"Гусеница имеет ярко-зеленую окраску и характерный рог на заднем конце. В начале августа уже можно найти взрослых гусениц, которые скоро прекратят питаться, опустятся в подстилку и окукливаются. Куколки зимуют в почве, а весной из них выходят новые бабочки", — отмечают в заповеднике.
Интересно, что взрослые бражники не питаются совсем и у них нет хоботка. Весь "энергетический запас" они накапливают еще на стадии гусениц.
Напомним, недавно в Чернобыльском заповеднике зафиксировали редкую и незаметную птицу — слукву лесную, более известную как вальдшнеп.
Также работники Чернобыльского заповедника сняли на видео выверку обыкновенную.
