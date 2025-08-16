Видео
Главная Киев В Чернобыле заметили бабочку с размахом крыльев до 10 см — фото

В Чернобыле заметили бабочку с размахом крыльев до 10 см — фото

Ua ru
Дата публикации 16 августа 2025 19:35
Бражник тополиный в Чернобыле - интересные факты
Бражник тополиный. Фото: Ольга Бельская

В Чернобыльской зоне заметили бражника тополевого — одну из крупнейших в украинской фауне бабочку. Размах ее крыльев может достигать 10 сантиметров.

Об этом сообщает пресс-служба Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника на странице в Facebook.

Читайте также:

Интересные факты о бражнике тополевом

"Его буро-серая окраска с нечеткими линиями и пятнами прекрасно маскирует его среди коры и опавших листьев. В покое он сидит с опущенными вниз крыльями и выглядит как увядший листок тополя  попробуй найти!", — говорится в сообщении.

бражник тополевий
Самая большая бабочка в Украине. Фото: Ольга Бельская

Отмечается, что свое название бабочка получила не случайно: ее гусеница питается листьями тополя, осины, иногда и ивы.

"Гусеница имеет ярко-зеленую окраску и характерный рог на заднем конце. В начале августа уже можно найти взрослых гусениц, которые скоро прекратят питаться, опустятся в подстилку и окукливаются. Куколки зимуют в почве, а весной из них выходят новые бабочки", — отмечают в заповеднике.

найбільший метелик України
Бражник тополевый в Чернобыле. Фото: Ольга Бельская

Интересно, что взрослые бражники не питаются совсем и у них нет хоботка. Весь "энергетический запас" они накапливают еще на стадии гусениц.

Напомним, недавно в Чернобыльском заповеднике зафиксировали редкую и незаметную птицу — слукву лесную, более известную как вальдшнеп.

Также работники Чернобыльского заповедника сняли на видео выверку обыкновенную.

Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
