Какие животные живут в Чернобыльской зоне — фото пушистой жительницы

Чернобыльская зона с высоты птичьего полета. Иллюстративное фото: Nikita Obukhovich

В Чернобыльской зоне обнаружили очередного местного жителя — белку или выверку обыкновенную. Пушистика, славящегося своими продуманными гнездами там, где, кажется, нет жизни, сняли работники Чернобыльского заповедника.

Фото поделилась пресс-служба Радиационно-экологического биосферного заповедника на странице в Facebook.

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Белки в Чернобыле

Исследователи отметили, что белки — настоящие лесные архитекторы, ведь их гнезда (называют гайнами) очень продуманы и поражают прочностью: построены из веточек, листьев и мха высоко на деревьях. Внутри выстилают мхом, травой и измельченной корой, а также оставляют торчать ветки в гайне наружу, чтобы легче было убегать от незваных гостей.

Одна выверка может иметь несколько таких гнезд, одно из которых постоянное. В нем она может жить 4-7 месяцев.

Белка с мхом на дереве. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльской зоне белки живут в дубняках или заброшенных селах, часто даже устраивают гнезда в заброшенных домах. Место для построения жилья выверки выбирают там, где растут одичавшие орехи.

В хозяйственных лесах, где наблюдается дефицит дупел, для белок устанавливают гнездовые ящики. Так, в Польше используют более 25 типов таких ящиков, где живут не только белки, но и птицы. Поскольку в Украине популяция белки жизнеспособна, то такие искусственные помещения почти не применяются.

Напомним, что недавно в Чернобыле фотоловушка зафиксировала огромного редкого для этих лесов хищника. Речь идет о буром медведе.

Также в зоне отчуждения обнаружили еще одних необычных жителей. Работники заповедника заметили целую семью.