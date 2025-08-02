Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев Живут в покинутых селах — в Чернобыле заметили пушистого жителя

Живут в покинутых селах — в Чернобыле заметили пушистого жителя

Ua ru
Дата публикации 2 августа 2025 18:12
Какие животные живут в Чернобыльской зоне — фото пушистой жительницы
Чернобыльская зона с высоты птичьего полета. Иллюстративное фото: Nikita Obukhovich

В Чернобыльской зоне обнаружили очередного местного жителя — белку или выверку обыкновенную. Пушистика, славящегося своими продуманными гнездами там, где, кажется, нет жизни, сняли работники Чернобыльского заповедника.

Фото поделилась пресс-служба Радиационно-экологического биосферного заповедника на странице в Facebook.

Реклама
Читайте также:

Белки в Чернобыле

Исследователи отметили, что белки — настоящие лесные архитекторы, ведь их гнезда (называют гайнами) очень продуманы и поражают прочностью: построены из веточек, листьев и мха высоко на деревьях. Внутри выстилают мхом, травой и измельченной корой, а также оставляют торчать ветки в гайне наружу, чтобы легче было убегать от незваных гостей. 

Одна выверка может иметь несколько таких гнезд, одно из которых постоянное. В нем она может жить 4-7 месяцев.

Які тварини живуть у Чорнобильській зоні
Белка с мхом на дереве. Фото: facebook.com/zapovidnyk2018

В Чернобыльской зоне белки живут в дубняках или заброшенных селах, часто даже устраивают гнезда в заброшенных домах. Место для построения жилья выверки выбирают там, где растут одичавшие орехи.

В хозяйственных лесах, где наблюдается дефицит дупел, для белок устанавливают гнездовые ящики. Так, в Польше используют более 25 типов таких ящиков, где живут не только белки, но и птицы. Поскольку в Украине популяция белки жизнеспособна, то такие искусственные помещения почти не применяются.

Напомним, что недавно в Чернобыле фотоловушка зафиксировала огромного редкого для этих лесов хищника. Речь идет о буром медведе.

Также в зоне отчуждения обнаружили еще одних необычных жителей. Работники заповедника заметили целую семью.

зона ЧАЭС Киевская область дикие животные Чернобыль Чернобыльская зона
Инна Буряк - редактор
Автор:
Инна Буряк
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации