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Главная Киев Дело Комарницкого: ВАКС перенес заседание на 30 октября

Дело Комарницкого: ВАКС перенес заседание на 30 октября

Ua ru
15 октября 2026 13:45
Дело Комарницкого: ВАКС перенес заседание на 30 октября
Рассмотрение дела Дениса Комарницкого. Фото: Диана Шлыкова/Новини.LIVE

Известно, что ВАКС начал подготовительное заседание по делу бывшего депутата Киевского городского совета Дениса Комарницкого и еще восьми обвиняемых в четверг, 15 октября. Речь идет о предполагаемом незаконном завладении столичной землей. Однако из-за неявки обвиняемых продолжить рассмотрение дела не удалось, поэтому заседание перенесли на 30 октября.

Об этом сообщила журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова.

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В чём обвиняют Дениса Комарницкого

Дело касается так называемой "туалетной схемы", то есть коррупционного механизма незаконного завладения коммунальной землей, в частности в Киеве. По версии НАБУ и САП, бывший депутат Киевсовета Денис Комарницкий возглавлял преступную организацию, в которую входили другие столичные чиновники.

Следствие сообщает, что участники группы контролировали принятие земельных и бюджетных решений в столице, а также могли влиять на назначение и увольнение чиновников. Среди обвиняемых — бывшие заместители председателя КГГА Виталия Кличко Петр Оленич и Александр Спасибко.

Дело Комарницкого: ВАКС перенес заседание на 30 октября - фото 1

Другие обвиняемые. Фото: Диана Шлыкова / Новини.LIVE

НАБУ утверждает, что в течение 2023–2024 годов фигуранты, по версии следствия, планировали завладеть земельными участками стоимостью более 70 млн грн.

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Когда дело Комарницкого передали в суд

Обвинительный акт по делу передали в суд 6 октября 2026 года. Во время подготовительного заседания ВАКС должен решить вопрос о назначении дела к рассмотрению по существу.

Обвиняемый Комарницкий выехал из Украины после раскрытия схемы в феврале 2025 года, его нашли журналисты в Вене. В отношении его и еще двух фигуранток проводилось специальное досудебное расследование в их отсутствие. По информации НАБУ, в рамках этого производства трое других фигурантов уже были осуждены.

Журналистка Новини.LIVE Диана Шлыкова сообщила из зала суда, что в связи с неявкой обвиняемых продолжить рассмотрение дела невозможно. Суд перенес заседание на 30 октября 2026 года на 12:00.

Ранее мы писали о раскрытых схемах легализации средств, связанных с Денисом Комарницким, к которым причастны чиновники, депутаты и представители коммунальных предприятий. Для сокрытия происхождения нелегальных доходов использовались операции с недвижимостью, криптовалютой, а также планы по созданию онлайн-казино.

Также Новини.LIVE сообщали, что НАБУ и САП сообщили о подозрении бывшему заместителю председателя КГГА в рамках дела "Чистый город". Он был причастен к попытке завладения столичными земельными участками с использованием так называемой "туалетной схемы".

Киев НАБУ САП КГГА Киевская область ВАКС Денис Комарницкий
Штин Ульяна - Редактор ленты новостей
Автор:
Штин Ульяна

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