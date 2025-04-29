Пленки НАБУ — как Комарницкий скрывал миллионы различными схемами

Депутат Денис Комарницкий. Фото: DR

Журналисты раскрыли новые масштабные схемы легализации денег Дениса Комарницкого в Киеве, где были задействованы чиновники, депутаты и представители коммунальных предприятий. По данным журналистов, недвижимость, криптовалюта и идея создать онлайн-казино стали ключевыми механизмами для "отбеливания" нелегальных доходов. У Дениса Комарницкого возникла серьезная проблема — наличности у него было много, а банковские ячейки чиновников-коллег оказались переполненными.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Реклама

Читайте также:

Как "кэш" Комарницкого перестал вмещаться в банковские ячейки

Как выяснили журналисты, среди способов "отмывания" денег использовали недвижимость, криптовалюту и даже создание онлайн-казино. Проблемой стало избыточное количество наличных: объемы были настолько велики, что деньги не помещались в банковские ячейки. Одна из менеджерок Комарницкого описала ситуацию так: "У меня авария. Полмиллиона евро, а банковские ячейки забиты. Третья ячейка огромная, но ее не смогла использовать — выключили свет".

По данным расследования, депутат Киевсовета Елена Марченко отказалась от квартиры стоимостью около $100 тысяч, предложив заменить ее на наличные, чтобы избежать декларирования. Другие фигуранты, например заместитель директора КП "Спецжилфонд" Юрий Леонов, получали в качестве "бонусов" паркоместа для дальнейшей перепродажи на суммы от 10 до 50 тысяч долларов.

Расследователи также обнаружили практику фиктивного трудоустройства. Чиновники Кличка оформляли себя в компаниях, которые "платили" им минимальную зарплату, а реальные расходы компенсировали "клиенты" самостоятельно. Так действовала, например, та же депутат Марченко.

Интернет-казино как легализация взяток

Особенно изобретательно действовал заместитель Кличка - Петр Оленич. Он предложил создать онлайн-казино как способ системной легализации крупных сумм. Оленич признал, что традиционные методы декларирования уже не работают: нужен бизнес, который будет платить налоги и одновременно позволять "перебрасывать" значительные объемы денег.

Журналисты отметили: декларация Оленича выглядит образцовой — все покупки тщательно "вписаны" в доходы, преимущественно жены, сбережения плавно уменьшаются при новых приобретениях. Однако за кулисами велись другие разговоры: Оленич обсуждал с Комарницким способы легализовать приобретение квартиры за 1,7 млн долларов через фиктивный банковский кредит.

Фиктивные кредиты и криптовалюта

План заключался в том, чтобы через получение кредита в европейском банке обосновать происхождение средств для покупки квартиры. Но проблема заключалась в необходимости объяснить источник внесенных в крипту денег. Как признавался сам Оленич, европейские банки относятся к подобным схемам с большим подозрением: часто деньги из криптовалюты ассоциируют с наркотрафиком или азартными играми.

Именно поэтому Оленич и решил: лучше создать легальное онлайн-казино для безопасного легализации денег. Иронично, что параллельно журналисты обнаружили регистрацию компании Digital Assist в Чехии на жену Оленича — с деятельностью, которая позволяла заниматься именно таким бизнесом.

Фиктивная бронь от мобилизации на выплату частями

Еще одним направлением сделок стало обеспечение фиктивной брони от мобилизации для персонала Комарницкого — тренеров, садовников, поваров. Услуги "брони" стоили 33 тысячи долларов, которые частично требовали возвращать в "рассрочку". Каждый мог оплачивать ее из собственных финансовых возможностей.

Напомним, в конце марта журналист "Украинской Правды" Михаил Ткач обнародовал расследование, где говорилось о том, как Денис Комарницкий за взятку незаконно выехал из Украины. В этом ему якобы помогли правоохранители, однако, в СБУ после скандального расследования открестились от причастности к этому.

Впоследствии в медиа обнародовали вторую часть разговоров, которые записали во время прослушивания в кабинете Дениса Комарницкого. Из них стало понятно, что группа депутатов из КМЛА незаконно завладела и пыталась присвоить земельных участков на почти 100 миллионов гривен.

В начале апреля пособниц Дениса Комарницкого объявили в розыск. Впоследствии Высший антикоррупционный суд арестовал имущество родственников Дениса Комарницкого.

Добавим, что в марте мэр Киева Виталий Кличко инициировал увольнение некоторых чиновников из-за коррупционного скандала в рамках расследования НАБУ "Чистый город". Впрочем, некоторые депутаты раскритиковали главу города, мол, он не уволил всех должностных лиц, причастных к коррупционным схемам. На что Виталий Кличко ответил, что действиям чиновников должны давать исключительно правоохранительные органы.

Кроме того, в апреле стало известно, что Виталий Кличко пытается расширить собственные полномочия. В частности, он хотел лишить Киевскую городскую военную администрацию права издавать распоряжения, оставив такие права единолично себе.