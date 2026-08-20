Часть Киева осталась без света

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В Киеве в ночь на 20 августа частично отключилось электричество. Блэкаут зафиксирован как минимум в двух районах Киева.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КГГА.

Отключение электроэнергии в Киеве 20 августа

Отметим, что в ночь на 20 августа россияне массированно атаковали Киев баллистическими ракетами. На фоне вражеских ударов в городе наблюдались перебои с электричеством.

В настоящее время мэр Киева Виталий Кличко заявил о частичном блэкауте в двух районах города. Однако причина неизвестна.

«Часть Святошинского и Соломенского районов столицы осталась без света. Энергетики в настоящее время выясняют причину», — говорится в сообщении.

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