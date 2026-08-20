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Главная Киев В Киеве из-за удара РФ погибли две женщины, есть пострадавшие

В Киеве из-за удара РФ погибли две женщины, есть пострадавшие

Ua ru
Дата публикации 20 августа 2026 01:33
Обстрел Киева 20 августа — погибли 2 женщины, 6 человек получили ранения
Автомобиль скорой медицинской помощи. Фото иллюстративное: УНИАН

Российские оккупанты в ночь на 20 августа нанесли массированный ракетный удар по Киеву. В результате вражеского обстрела в городе погибли люди, есть также пострадавшие.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на сайт КМВА.

Жертвы и пострадавшие в Киеве 20 августа

Киевская городская военная администрация в своем Telegram сообщила, что по состоянию на 00:55 в Киеве погибла женщина и еще трое получили ранения. Однако впоследствии число погибших и пострадавших возросло.

"Известно о 6 раненых. К сожалению, в результате вражеской атаки погибли две женщины", — говорится в сообщении от 01:19.

Київ під ударом 20 серпня - дві людини загинули, 6 поранені
Пост КГВА. Фото: скриншот

Как сообщали Новини.LIVE, россияне этой ночью массированно атаковали Киев баллистическими ракетами. В результате обстрела в городе повреждены дома, медицинское учреждение и не только.

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Также мы писали, что 16 августа враг также нанес удар по Киеву баллистическими ракетами. Той ночью россияне полностью уничтожили книжный рынок возле "Почайной" в Оболонском районе.

Киев взрыв обстрелы погибшие пострадавшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард

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