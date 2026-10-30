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Главная Киев В Киеве начинается отопительный сезон: Кличко назвал дату

В Киеве начинается отопительный сезон: Кличко назвал дату

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30 октября 2026 16:36
Отопительный сезон в Киеве: Кличко назвал дату подключения домов к отоплению facebook.com/Vitaliy.Klychko
Мэр Киева Виталий Кличко. Фото: facebook.com/Vitaliy.Klychko

В Киеве с понедельника, 2 ноября, начнут подключать жилые дома к отоплению. Для запуска централизованного теплоснабжения может потребоваться до семи дней. При этом отопительный сезон в столице начался еще 16 октября.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в пятницу, 30 октября, передает Новини.LIVE.

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Отопление в жилых домах Киева

Кличко отметил, что Киев стал первым городом в Украине, который начал отопительный сезон еще 16 октября. Сначала тепло подключали для учреждений социальной сферы.

"По заявкам руководителей к отоплению уже подключено почти 50 процентов социальных учреждений. В частности,157 медицинских учреждений, 402 детских сада и 85 школ", — рассказал мэр.

Уже со 2 ноября тепло начнет поступать и в дома киевлян. На запуск может уйти до недели.

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Столичная система является одной из крупнейших в Европе, а общая протяженность ее тепловых сетей составляет около 3 тысяч километров.

"Поэтому решение о начале отопительного сезона в жилом секторе столицы было принято за несколько дней до резкого понижения температуры", — добавил Кличко.

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Пост Кличко. Фото: скриншот

Как писали Новини.LIVE со ссылкой на Виталия Кличко, 30 октября в Киеве частично возобновили автомобильное движение по Южному мосту на правый берег. Также сегодня откроют движение в направлении левого берега.

А 29 октября на улице Голосеевской в Киеве припаркованный автомобиль провалился под асфальт. Причиной стала авария на водопроводе — произошла утечка воды из-за повреждения трубы диаметром 500 мм.

Виталий Кличко Киев теплосеть теплоснабжение отопление
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

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