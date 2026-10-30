В Киеве сегодня откроют движение по Южному мосту на левый берег
В Киеве в пятницу, 30 октября, открыли движение автомобилей по Южному мосту — по одной полосе с левого на правый берег для транспортных средств весом до 10 тонн. Кроме того, уже сегодня возобновят движение с правого на левый берег. При этом будет работать только одна полоса.
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.
Движение автомобилей по Южному мосту
"В направлении же с правого на левый берег движение по одной полосе откроют сегодня с 17:00", — отметил Кличко.
По его словам, сотрудники профильных коммунальных служб совместно с учеными разрабатывают технические решения для восстановления мостовых конструкций, поврежденных в результате российской атаки. Особое внимание уделяется элементам сооружения, от которых зависит функционирование метрополитена.
Кроме того, по поручению Кличко Департамент транспорта увеличил количество автобусов на дублирующих маршрутах, а также реорганизовал маршрут автобуса № 1М в три маршрута. Их количество увеличили до 17.
Также было решено добавить два новых маршрута:
- автобусный № 3М — между станциями метро "Осокорки" и "Выдубичи";
- троллейбусный № 48 — между станцией метро "Лесная" и железнодорожной станцией "Куреневка".
"Работу автобусных маршрутов № 22 и 91 оптимизировали для улучшения сообщения вдоль зеленой линии метро", — добавил мэр Киева.
Как писали Новини.LIVE, сегодня утром из-за значительных пробок в Киеве поездка на работу с левого берега для части горожан длилась до двух с половиной часов вместо привычных 20 минут.
А экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ прокомментировал ограничения движения через Днепр. Он обратил внимание на нехватку в Киеве альтернативных маршрутов для пассажирских и грузовых перевозок. По его словам, столичную транспортную инфраструктуру следовало заранее подготовить к подобным вызовам в условиях войны.