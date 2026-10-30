Движение автомобилей по Южному мосту. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Киеве в пятницу, 30 октября, открыли движение автомобилей по Южному мосту — по одной полосе с левого на правый берег для транспортных средств весом до 10 тонн. Кроме того, уже сегодня возобновят движение с правого на левый берег. При этом будет работать только одна полоса.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

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Движение автомобилей по Южному мосту

"В направлении же с правого на левый берег движение по одной полосе откроют сегодня с 17:00", — отметил Кличко.

По его словам, сотрудники профильных коммунальных служб совместно с учеными разрабатывают технические решения для восстановления мостовых конструкций, поврежденных в результате российской атаки. Особое внимание уделяется элементам сооружения, от которых зависит функционирование метрополитена.

Кроме того, по поручению Кличко Департамент транспорта увеличил количество автобусов на дублирующих маршрутах, а также реорганизовал маршрут автобуса № 1М в три маршрута. Их количество увеличили до 17.

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Также было решено добавить два новых маршрута:

автобусный № 3М — между станциями метро "Осокорки" и "Выдубичи";

троллейбусный № 48 — между станцией метро "Лесная" и железнодорожной станцией "Куреневка".

"Работу автобусных маршрутов № 22 и 91 оптимизировали для улучшения сообщения вдоль зеленой линии метро", — добавил мэр Киева.

Как писали Новини.LIVE, сегодня утром из-за значительных пробок в Киеве поездка на работу с левого берега для части горожан длилась до двух с половиной часов вместо привычных 20 минут.

А экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ прокомментировал ограничения движения через Днепр. Он обратил внимание на нехватку в Киеве альтернативных маршрутов для пассажирских и грузовых перевозок. По его словам, столичную транспортную инфраструктуру следовало заранее подготовить к подобным вызовам в условиях войны.