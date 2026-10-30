Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУЗаконSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Закон
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Киев В Киеве сегодня откроют движение по Южному мосту на левый берег

В Киеве сегодня откроют движение по Южному мосту на левый берег

Ua ru
30 октября 2026 16:07
В Киеве 30 октября откроют движение по Южному мосту на левый берег REUTERS/Alina Smutko
Движение автомобилей по Южному мосту. Фото: REUTERS/Alina Smutko

В Киеве в пятницу, 30 октября, открыли движение автомобилей по Южному мосту — по одной полосе с левого на правый берег для транспортных средств весом до 10 тонн. Кроме того, уже сегодня возобновят движение с правого на левый берег. При этом будет работать только одна полоса.

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает Новини.LIVE.

Реклама

Движение автомобилей по Южному мосту

"В направлении же с правого на левый берег движение по одной полосе откроют сегодня с 17:00", — отметил Кличко.

По его словам, сотрудники профильных коммунальных служб совместно с учеными разрабатывают технические решения для восстановления мостовых конструкций, поврежденных в результате российской атаки. Особое внимание уделяется элементам сооружения, от которых зависит функционирование метрополитена.

Кроме того, по поручению Кличко Департамент транспорта увеличил количество автобусов на дублирующих маршрутах, а также реорганизовал маршрут автобуса № 1М в три маршрута. Их количество увеличили до 17.

Читайте также:

Также было решено добавить два новых маршрута:

  • автобусный № 3М — между станциями метро "Осокорки" и "Выдубичи";
  • троллейбусный № 48 — между станцией метро "Лесная" и железнодорожной станцией "Куреневка".

"Работу автобусных маршрутов № 22 и 91 оптимизировали для улучшения сообщения вдоль зеленой линии метро", — добавил мэр Киева.

Как писали Новини.LIVE, сегодня утром из-за значительных пробок в Киеве поездка на работу с левого берега для части горожан длилась до двух с половиной часов вместо привычных 20 минут.

А экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ прокомментировал ограничения движения через Днепр. Он обратил внимание на нехватку в Киеве альтернативных маршрутов для пассажирских и грузовых перевозок. По его словам, столичную транспортную инфраструктуру следовало заранее подготовить к подобным вызовам в условиях войны.

Виталий Кличко Киев мост транспорт автомобиль Южный мост
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации