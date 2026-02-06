Директора Образовательного агентства Киева задержали на взятке — что известно

Задержание чиновника на взятке. Фото: gp.gov.ua

Прокуратура и СБУ разоблачили коррупционную схему в Киеве, связанную с государственными закупками. Чиновника КГГА задержали во время получения почти 1,2 млн гривен неправомерной выгоды от предпринимателя.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

Прокуроры совместно с СБУ сообщили о подозрении директору коммунального некоммерческого предприятия КГГА "Образовательное агентство города Киева" в вымогательстве и получении взятки от победителя тендера.

По данным следствия, в декабре 2025 года КНП объявило тендер на закупку учебного оборудования на общую сумму почти 8,3 млн гривен. После определения победителя руководитель предприятия инициировал личную встречу с предпринимателем и сообщил, что для подписания договора и дальнейшего расчета необходимо передать ему "откат" в размере около 1,2 млн гривен.

Задержание чиновника КГГА. Фото: gp.gov.ua

Чиновника задержали непосредственно во время получения средств. Ему сообщено о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.

По информации источников "Украинской правды", речь идет о Никите Бугаеве. Также отмечается, что согласно декларациям в официальных реестрах, он имеет общего ребенка с заместителем начальника одного из департаментов Национальной полиции Марианной Гордей.

Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от занимаемой должности.

