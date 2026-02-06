Директора Образовательного агентства Киева задержали на взятке — что известно

Требовал откат — чиновника КГГА задержали на взятке в 1,2 млн грн
Прокуратура и СБУ разоблачили коррупционную схему в Киеве, связанную с государственными закупками. Чиновника КГГА задержали во время получения почти 1,2 млн гривен неправомерной выгоды от предпринимателя.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает Новини.LIVE.
Директор образовательного учреждения требовал взятку от предпринимателя
Прокуроры совместно с СБУ сообщили о подозрении директору коммунального некоммерческого предприятия КГГА "Образовательное агентство города Киева" в вымогательстве и получении взятки от победителя тендера.
По данным следствия, в декабре 2025 года КНП объявило тендер на закупку учебного оборудования на общую сумму почти 8,3 млн гривен. После определения победителя руководитель предприятия инициировал личную встречу с предпринимателем и сообщил, что для подписания договора и дальнейшего расчета необходимо передать ему "откат" в размере около 1,2 млн гривен.
Чиновника задержали непосредственно во время получения средств. Ему сообщено о подозрении за вымогательство и получение неправомерной выгоды в особо крупном размере.
По информации источников "Украинской правды", речь идет о Никите Бугаеве. Также отмечается, что согласно декларациям в официальных реестрах, он имеет общего ребенка с заместителем начальника одного из департаментов Национальной полиции Марианной Гордей.
Сейчас решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения и его отстранении от занимаемой должности.
Напомним, на Киевщине псевдоволонтеры присвоили бюджетные средства, выделенные на помощь пострадавшим от оккупации.
А также чиновнику КГГА объявили о подозрении из-за лжи в декларировании 22 млн гривен.
Читайте Новини.LIVE!