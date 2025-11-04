Мобильные укрытия в Киеве — КГГА срывают установку

Глава КГВА Тимур Ткаченко. Фото: t.me/tkachenkotymur

Глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко заявил, что в столице срывают установку мобильных укрытий. Директор департамента финансов КГГА Владимир Репик лично настаивает, что убежища должны закупать аппараты районных государственных администраций.

Об этом Тимур Ткаченко сообщил в Telegram 4 ноября.

Как КГГА срывает установку мобильных укрытий

Ткаченко рассказал, что сегодня состоялось заседание Совета обороны в присутствии правоохранительных органов. Там обсудили вопрос мобильных укрытий в столице, установление которых, по словам главы КГВА, срывают в Киевской городской военной администрации.

Он обратил внимание, что Владимир Репик регулярно повторяет настаивание, что убежища должны закупать аппараты РГА, в письмах и сегодня сделал это на заседании бюджетной комиссии Киевсовета.

"Прямо сейчас главы РГА сделали все, что требует Репик. Районы делают все, чтобы начать работу. Но КГГА создает условия, при которых закупку инженерных сооружений и проведение работ будут организовывать не профессиональные организации, а секретари и бюрократы в районах", — сказал Тимур Ткаченко.

Он отметил, что воспринимает это, как попытку сорвать мероприятия гражданской защиты. И если дальше такие попытки будут — он лично обратится в Совет национальной безопасности и обороны Украины.

"К сожалению, уволить Репика я не могу. Это прямая ответственность и полномочия городского головы. Виталий Владимирович, за такую деятельность обязательно наступит ответственность. Вы заигрались в политику", — подчеркнул глава КГГА.

Какие еще вопросы обсуждались

Ткаченко сообщил, что сегодня также говорили о работе Южного моста. Он спросил у Кличко, кто должен ответить за ложь относительно сроков завершения ремонта.

"Сначала говорили — до 1 августа. Потом — до конца октября. Сегодня четвертое ноября. Я видел, что на объекте фактически нет ремонтников. Очевидно, что вы не спешите в этом вопросе. Это, господин мэр, ваша ответственность", — обратился к городскому голове столицы глава КГВА.

Также отмечается, что третий вопрос касался сообщения между берегами Днепра, который прямо касается ситуации с мостами. Неоднократно поднимали вопрос восстановления движения по наземной части метро во время воздушных тревог. Техническое решение по зеленой ветке — его нет на столе. Также компенсация отсутствия движения по открытой части красной ветки.

"Господин мэр, назначенные Вами чиновники не хотят, чтобы киевляне могли добраться с одного берега на другой. Освободите их или заставляйте работать", — подчеркнул чиновник.

Скриншот сообщения Тимура Ткаченко

Напомним, ранее Ткаченко обвинил Репика в срыве планов по внедрению системы мобильных укрытий в Киеве.

Незадолго у Кличко ответили на это заявление. В КГГА сказали, что Киевсовет выделил на приобретение и установку мобильных укрытий почти 500 миллионов гривен.