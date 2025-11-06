Видео
Україна
Стало известно, сколько средств Киев выделил для ВСУ в этом году

Стало известно, сколько средств Киев выделил для ВСУ в этом году

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 13:21
обновлено: 13:44
Защита Киева — сколько средств Киевсовет выделил в 2025 году на ВСУ
Мобильная группа ПВО. Фото: Командование объединенных Сил ВСУ

Из бюджета столицы на поддержку Сил обороны, ветеранов и семей в течение этого года направили 11 млрд гривен. Сегодня Киевсовет снова рассмотрит увеличение помощи нашим защитникам.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время пленарного заседания в четверг, 6 ноября.

Реклама
Читайте также:

Сколько средств выделит Киевсовет сегодня

"Сегодня Киевсовет рассмотрит увеличение помощи нашим защитникам. В частности, для защиты столицы от вражеских атак", — сказал Кличко.

Во время заседания депутаты рассмотрят проект изменений в городскую целевую программу "Защитник Киева", где предусмотрено увеличение поддержки Сил обороны и безопасности еще на 1 млрд гривен.

Из этих средств 900 млн гривен пойдут на поддержку военных подразделений, а 100 — для добровольческих формирований территориальной громады города, которые участвуют в противовоздушной обороне столицы.

"Мы выделяем средства. Организацией, осуществлением противовоздушной обороны занимаются специалисты — военные", — добавил мэр.

Напомним, ранее глава Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко призвал Кличко выделить больше денег на оборону.

Также сообщалось, что Киевсовет блокирует выделение средств из городского бюджета на Силы обороны.

Виталий Кличко Киев ВСУ КГГА деньги Киевсовет территориальная оборона дроны
Иванна Чайка - редактор
Автор:
Иванна Чайка
