Число погибших в Киеве возросло до 13: больше всего пострадал Дарницкий район

Последствия удара по Киеву. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Карина Приходько Редактор

Дарницкий район Киева больше всего пострадал в результате ночной атаки на столицу 2 июля. Там разрушена часть девятиэтажного дома, людей извлекают из-под завалов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на министра внутренних дел Игоря Клименко.

Последствия обстрелов Киева 2 июля

Клименко рассказал, что в Дарницком районе удалось спасти 17 человек, семерых из них — вытащили из смертельной ловушки. К сожалению, один человек погиб. Также есть информация о без вести пропавших, на месте продолжается поисково-спасательная операция.

Разрушенный дом после обстрелов. Фото: t.me/Klymenko_MVS

Полиция на месте удара в Киеве. Фото: Нацполиция

Спасатели ликвидируют последствия атаки. Фото: ГСЧС

"Привлечены необходимые специалисты и спецтехника. Место проведения работ и поврежденные дома — под охраной полиции. Просьба с пониманием отнестись к установленным ограничениям. В развернутых оперштабах следователи полиции принимают заявления от пострадавших", — отметил министр.

По его словам, всего по Киеву в результате российского обстрела повреждено более 20 жилых домов. Спасатели продолжают работать на 15 объектах.

На данный момент известно о 13 погибших и более 50 раненых. Глава МВД отметил, что число пострадавших будет расти, ведь люди продолжают обращаться за помощью.

Как писали Новини.LIVE, в результате атаки РФ разрушения наблюдаются во всех районах Киева. Враг атаковал город ударными дронами и ракетами различных типов.

После ночных обстрелов столицы Андрей Сибига призвал партнеров срочно усилить ПВО Украины. Также он осудил попытки оправдывать российские удары как ответ на дальнобойные атаки Украины по военным объектам РФ.