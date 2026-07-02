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Главная Киев В Киеве в результате атаки РФ погиб человек, ещё более десятка человек получили ранения

В Киеве в результате атаки РФ погиб человек, ещё более десятка человек получили ранения

Ua ru
Дата публикации 2 июля 2026 04:10
Обстрел Киева 2 июля — один человек погиб, ещё 10 получили ранения
Срочная новость

В ночь на 2 июля Киев в очередной раз подвергся комбинированному удару. В результате вражеского обстрела в городе погиб один человек, а также известно о многочисленных раненых.

Об этом сообщает «Новости.LIVE» со ссылкой на сайт КГГА.

Что известно о жертвах в Киеве 2 июля

Отметим, что враг этой ночью атакует Киев дронами, баллистическими и крылатыми ракетами. В результате обстрела имеется много повреждений и не обошлось без пострадавших.

Мэр Киева Виталий Кличко в своем Telegram-канале написал, что на данный момент в результате атаки РФ пострадали более десятка человек.

«Уже 11 раненых в Киеве. Все они находятся в стационарах киевских больниц», — говорится в сообщении.

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В то же время начальник КМВА Тимур Ткаченко сообщил, что один человек погиб.

Новость пополняется...

Киев обстрелы погибшие
Ткач Эдуард - редактор ленты новостей
Автор:
Ткач Эдуард
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