Число погибших на Киевщине возросло: ликвидация последствий продолжается

Последствия атаки на Вишневое. Фото: t.me/Mykola_Kalashnyk

Карина Приходько Редактор

В Киевской области возросло число жертв в результате российского удара в ночь на 6 июля. На местах попаданий продолжают работать все соответствующие службы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Киевской областной государственной администрации Николая Калашника.

Последствия атаки на Киевскую область

"К сожалению, число погибших в результате вражеской атаки на Киевскую область возросло до шести человек. Искренние соболезнования родным и близким погибших", — сказал Калашник.

По его словам, спасатели, медики, полицейские и все ответственные службы продолжают работать на местах. Глава ОВА отметил, что все соответствующие органы делают все возможное, чтобы помочь пострадавшим и ликвидировать последствия атаки.

Скриншот поста Николая Калашника

Как писали Новини.LIVE, после атаки РФ из Вишневого эвакуировали более 600 человек. Еще 117 человек вывели спасатели, они находились в укрытии во время воздушной тревоги.

Известно, что в Вишневом наиболее серьезные последствия комбинированного удара РФ. Кроме того, травмы различной степени тяжести получили 14 жителей, среди которых двое являются сотрудниками ГСЧС.