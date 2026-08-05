Число пострадавших после ночной атаки РФ на Киев продолжает расти

Ночной Киев снова охвачен пожарами. Фото: Reuters

Максим Яворницкий Редактор, спортивная редакция

Ночью 5 августа российские войска нанесли по Киеву комбинированный удар с применением ударных беспилотников и баллистических ракет. В результате атаки погибла женщина, а количество пострадавших продолжало увеличиваться по мере работы экстренных служб. Последствия обстрела зафиксированы сразу в нескольких районах столицы.

На местах продолжаются аварийно-спасательные работы, информация о последствиях уточняется, сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию.

Какие последствия зафиксировали в столице

Повреждения получили жилые дома, объекты гражданской инфраструктуры, складские помещения и другие здания. В Голосеевском районе произошла утечка аммиака, которую оперативным службам удалось локализовать. Среди пострадавших оказался водитель автомобиля скорой медицинской помощи, чья машина получила повреждения во время повторных взрывов.

Последствия российских ударов зафиксированы более чем на семи локациях в Голосеевском, Оболонском, Деснянском и Святошинском районах столицы. Спасатели, медики, полиция и коммунальные службы продолжают ликвидировать последствия обстрела, обследуют поврежденные объекты и оказывают помощь пострадавшим. По мере проведения поисково-спасательных работ официальные данные о количестве пострадавших могут изменяться.

Воздушная тревога в Киеве продолжалась несколько часов из-за угрозы повторных ударов. Власти призвали жителей не игнорировать сигналы тревоги и оставаться в укрытиях до официального сообщения об отбое.

Напомним, Новини.LIVE писали о массовости атаки россиян, которая началась вскоре после полуночи и продолжалась больше часа.

Также Новини.LIVE сообщали о том, что в течение 20 минут на столице Украины прилетело более 30 ракет разных наименований, включая "Цирконы".