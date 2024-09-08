Взрыв на АТП в Киеве 8 сентября — погибли три человека

Спасатели ликвидируют последствия взрыва на АТП в Киеве 8 сентября. Фото: КГВА

На автотранспортном предприятии в Голосеевском районе Киева произошел взрыв. Спасатели уже обнаружили тела троих погибших.

Об этом сообщил глава КГВА Сергей Попко в воскресенье, 8 сентября.

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Сегодня на территории автотранспортного предприятия в Голосеевском районе Киева произошел взрыв, причина которого до сих пор неизвестна.

Последствия взрыва на АТП. Фото: КГВА

В результате взрыва здание было частично разрушено. В настоящее время спасатели деблокировали тела троих погибших. Поисково-спасательные работы продолжаются.

"Спасатели деблокировали еще одно тело. На данный момент известно о трех погибших", — говорится в сообщении.