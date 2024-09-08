Вибух на АТП у Києві 8 вересня — загинуло троє людей

Число загиблих через вибух на АТП у Києві зросло — КМВА
8 вересня 2024 11:49
Рятувальники ліквідують наслідки вибуху на АТП у Києві 8 вересня. Фото: КМВА
На автотранспортному підприємстві в Голосіївському районі Києва стався вибух. Рятувальники вже знайшли тіла трьох загиблих.
Про це повідомив голова КМВА Сергій Попко у неділю, 8 вересня.
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Сьогодні на території автотранспортного підприємства у Голосіївському районі Києва стався вибух, причина якого досі невідома.
Внаслідок вибуху будівля була частково зруйнована. Наразі рятувальники деблокували тіла трьох загиблих. Пошуково-рятувальні роботи продовжуються.
"Рятувальники деблокували ще одне тіло. На цю хвилину відомо про трьох загиблих", — йдеться в повідомленні.
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