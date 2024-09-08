Взрыв в Киеве 8 сентября — погибли два человека

В результате взрыва на АТП в Киеве погибли три человека
В Голосеевском районе Киева днем, 8 сентября, произошел взрыв на территории АТП. Предварительно, в результате инцидента погибли два человека.
Об этом заявил глава КМВА Сергей Попко.
Взрывы в Киеве 8 сентября
По его информации, пожар не фиксировался. Спасатели устанавливают причину взрыва.
"Предварительно обнаружили двоих погибших. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте", — информирует Попко.
Напомним, 8 сентября в Голосеевском районе столицы раздался громкий взрыв. Соцсети сообщали о масштабном задымлении.
Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что взорвалось автотранспортное предприятие, под завалами которого до сих пор продолжают оставаться люди.
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