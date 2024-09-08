Взрыв в Киеве 8 сентября — погибли два человека

Спасатели ГСЧС на месте инцидента. Фото: ГСЧС Киева

В Голосеевском районе Киева днем, 8 сентября, произошел взрыв на территории АТП. Предварительно, в результате инцидента погибли два человека.

Об этом заявил глава КМВА Сергей Попко.

Читайте также:

Взрывы в Киеве 8 сентября

По его информации, пожар не фиксировался. Спасатели устанавливают причину взрыва.

"Предварительно обнаружили двоих погибших. Под завалами могут быть люди. Поисково-спасательные работы продолжаются. Все оперативные службы работают на месте", — информирует Попко.

Скриншот сообщения КМВА

Напомним, 8 сентября в Голосеевском районе столицы раздался громкий взрыв. Соцсети сообщали о масштабном задымлении.

Мэр столицы Виталий Кличко заявил, что взорвалось автотранспортное предприятие, под завалами которого до сих пор продолжают оставаться люди.