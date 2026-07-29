Число жертв удара РФ по Киевской области возросло до 12

Последствия удара РФ по Киевской области 24 июля. Фото: Прокуратура Украины

Штин Ульяна Редактор ленты новостей

В больнице скончался 20-летний молодой человек, получивший тяжелые ранения в результате российского нападения на Киевскую область 24 июля. Несмотря на усилия медиков, спасти его жизнь не удалось.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора, передает Новини.LIVE.

В Киевской области возросло число погибших в результате атаки РФ

По информации Офиса генерального прокурора, 20-летний пострадавший скончался в медицинском учреждении от тяжелых травм, полученных во время российского удара по Киевской области.

Таким образом, число погибших в результате вражеской атаки 24 июля возросло до 12 человек.

В Офисе генерального прокурора выразили соболезнования семьям и близким погибших.

В настоящее время правоохранители продолжают документировать последствия российского обстрела и устанавливать все обстоятельства трагедии.

Сообщение Офиса генерального прокурора. Скриншот: Facebook

Новини.LIVE писали, что после российской атаки на выставку вооружения в Киевской области, в результате которой погибли и пострадали люди, в Украине вновь начали обсуждать целесообразность проведения массовых мероприятий во время войны. В то же время законодательство не предусматривает прямого запрета на их организацию, а система ответственности за несоблюдение установленных ограничений пока имеет пробелы.

Новини.LIVE сообщали, что суд определил меру пресечения для Василия Гончарука — организатора выставки военной техники в Киевской области, которая попала под российский удар. Его взяли под стражу на 60 суток без права внесения залога. Арест произошел прямо в зале суда сразу после оглашения решения.