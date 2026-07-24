Выставка Армада — количество пострадавших после атаки на полигон растет

Последствия удара по Киевской области. Фото: ГСЧС

После удара по частному полигону в Киевской области число пострадавших возросло до 100 человек. Еще десять человек погибли. Враг наносил удары по региону баллистическим оружием.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на генерального прокурора Руслана Кравченко и Киевскую ОВА.

Последствия удара по полигону в Киевской области

"Россия в очередной раз нанесла ракетный удар по Киевской области. Погибли 10 человек, еще около 100 человек получили ранения различной степени тяжести. Данные уточняются", — сообщил Руслан Кравченко.

Он добавил, что по факту этого военного преступления Офис Генерального прокурора осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

Также правоохранители возбудили уголовное производство в связи с возможным ненадлежащим исполнением служебных обязанностей при организации и проведении мероприятия, что привело к гибели людей и другим тяжким последствиям (по ч. 3 ст. 367 УК Украины).

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"Война не освобождает от ответственности за управленческие решения. Наоборот — требует максимального профессионализма, осторожности и осознанности каждого шага", — подчеркнул генпрокурор.

Он подчеркнул, что следствие установит, кто принимал решение о проведении мероприятия, кто согласовывал место, время и формат его проведения, какие меры безопасности были предусмотрены и были ли должным образом оценены риски в условиях военного положения.

В то же время в Киевской ОВА добавили, что россияне наносили удары по Киевской области баллистическими ракетами. Больше всего пострадал Бучанский район. В результате вражеской атаки там есть погибшие и пострадавшие.

"По предварительной информации, удар был нанесен по территории частного полигона, где проходили мероприятия. В настоящее время эта информация тщательно проверяется. На местах ударов работают все экстренные и оперативные службы. Продолжается ликвидация последствий вражеской атаки", — отметили в ведомстве.

Скриншот сообщения Киевской ОВА

Чем атаковала РФ

В свою очередь, начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона, что в ВСУ уже давно запрещено проведение публичных мероприятий и массовых собраний, поскольку это представляет большую угрозу безопасности.

По его словам, армия РФ нанесла удар по Киевской области тремя баллистическими ракетами. Украинская ПВО перехватила одну из них.

Как писали Новини.LIVE, ранее в Украинском совете оружейников подтвердили, что россияне нанесли удар по выставке оружия в Киевской области. Там находились представители украинской оборонной промышленности.

В то же время Владимир Зеленский сообщил, что на месте удара в Киевской области работают все соответствующие службы. Президент подчеркнул, что ракеты для Patriot — приоритет номер один для Украины.