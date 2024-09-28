Чернобыль в кинематографе — что изменилось

Фото из мини-сериала "Чернобыль". Фото: скриншот

В Украине за 38 лет кинематограф о Чернобыле претерпел многочисленные трансформации: от продвижения советских патриотических нарративов до рефлексий об Украине-жертве на фоне апокалипсиса. В мировых фильмах, в свою очередь, устойчиво закрепилась ассоциация Украины с сетингом зоны отчуждения.

Анализ подобного явления проводит Общественная Культура.

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Период 1986-1988

По словам эксперта Станислава Мензелевского, тогда фильмы создавали, как и большинство поставарийных медиапродукций, с целью нормализации ситуации.

"Хотели показать, что все нормально, советским властям удается контролировать ситуацию и мобилизовать людей на ликвидацию последствий аварии; что прекрасные советские люди охотно совместными усилиями преодолевают это "недоразумение", неожиданную "технологическую погрешность"", — пояснил Мензелевский.

Историк добавляет, что все это происходило в условиях очень специфического медийного контекста, когда достоверной информации не хватало на всех уровнях бюрократической иерархии. Фактически власть пыталась оправдаться в этой ситуации.

Период 1988-1991

В этот период, по словам Мензелевского, было много факторов изменения. Отчасти это связано с отставкой первого секретаря ЦК КПУ Владимира Щербицкого, который был классическим коммунистическим лидером и всячески тормозил развитие культуры.

Кроме этого, значение имела публикация для широкой аудитории карт радиоактивного загрязнения: стало очевидным, что масштабы катастрофы намного больше, чем все себе представляли.

Станислав Мензелевский характеризует основную мотивацию этого этапа как поиск правды, что определяло фундаментальные амбиции украинской интеллигенции.

Характерной чертой этого периода становится медийная циркуляция новостей о правде, борьбе за медиаграмотность и доступ к новой информации.

Период с 1991 года и далее

Третий этап проходит уже с наступлением независимости Украины в 1991 году. Здесь Мензелевский отмечает интересную динамику.

Антимосковский пыл угас: политическим, экологическим и социальным элитам уже вроде бы и не было против чего бороться, потому что мы наконец-то овладели собственным источником энергии, залогом экономической автономии молодого государства.

В 1993 году мораторий снимается на строительство новых АЭС.

Впрочем, кинематограф этого периода продолжает " довольно специфическую" ориентацию. Он национализирует Чернобыльскую травму.

Если в советское время всю риторику, посвященную Чернобылю, героизировали, то теперь она сместилась в виктимизацию.

Герой-ликвидатор, рискующий своей жизнью, а впоследствии борющийся против системы журналист сменился на пассивную жертву.

Теперь ситуацию, которая случилась в Украине, описывали как случившуюся с Украиной.

Напомним, 26 апреля исполнилось 38 лет со дня крупнейшей в истории крушения ядерной энергетики - аварии на Чернобыльской АЭС. Эта трагедия навсегда изменила мир, унеся и разрушив жизнь тысячи людей и нанеся непоправимый вред экологии.

Раньше мы писали, как в Украине ограждают энергообъекты от российских ударов.